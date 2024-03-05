22-летняя девушка моется салфетками, потому что не может прикоснуться к воде

У нее аллергия на воду и собственный пот.

Женщина из Южной Каролины не может принять душ из-за изнурительной аллергии на воду, из-за которой она испытывает болезненный зуд после контакта с H2O.

Об этом пишет nypost.com.

Аллергия на воду встречается крайне редко: в медицинской литературе зарегистрировано всего 37 случаев.

Когда Лорен Монтефуско принимает душ или иным образом контактирует с водой, она чувствует сильный зуд, который может занять до часа.

"Такое ощущение, будто зуд глубоко под поверхностью моей кожи", — описала 22-летняя девушка. "Я изо всех сил стараюсь не чесаться, но ничего не могу с собой поделать".

Лорен Монтефуско / Фото: instagram.com/lorenmontefusco

Что еще хуже – нет способа облегчить агонию. "Мне просто нужно пережить это", – описала она. "Я царапаю кожу, чтобы причинить себе еще большую боль и не испытывать раздражение".

Лорен впервые заметила у себя гидрофобию кожи, когда ей было 12 лет, но с годами ее состояние продолжало ухудшаться. Наконец, через три года она обратилась к врачу, после чего ей поставили диагноз вышеупомянутого недуга.

Поскольку, как сообщается, лекарства от аллергии нет, Монтефуско стремится смягчить симптомы, максимально избегая купания и при необходимости принимая душ очень быстро. После этого она пытается как можно быстрее одеться, потому что холодный воздух может усилить боль, равно как бритье тела.

К сожалению, отказ от душа лишь незначительно эффективен, учитывая, что его сыпь может быть вызвана пребыванием в океане, гидромассажных ваннах, бассейнах и даже из-за его собственного пота.

"Я пыталась мыться тряпкой и водой, но это также требует воды и вызывает аллергическую реакцию", — сказала Монтефуско, использующая сухой шампунь, чтобы сократить время пребывания в душе.

Она говорит, что единственное надежное решение – это использовать салфетки для тела.

"Мне показалось отвратительным, что я стараюсь не принимать душ", — сказала она.

К счастью, Монтефуско удалось найти в социальных сетях людей с ее заболеванием, которые также отказываются принимать душ, что, по ее словам, заставило ее чувствовать себя гораздо менее отвратительно.

"Это помогло мне найти других больных и увидеть, что другие испытывают такие же трудности, как и я, потому что это заставляет меня чувствовать себя менее отвратительно из-за того факта, что мне приходится отказываться от душа", — сказала она.

Лорен Монтефуско / Фото: instagram.com/lorenmontefusco

Напомним, мужчина в течение 50 лет не пил ничего, кроме кока-колы. Он вообще не употребляет воду.

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