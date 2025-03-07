23-летняя женщина требует в суде разрешения на эвтаназию, которую в последний момент заблокировал ее отец

Испанка должна была умереть еще в августе.

В Испании молодая женщина пытается убедить суд разрешить ей добровольно уйти из жизни путем эвтаназии вопреки желанию отца, что является первым случаем такого рода.

Об этом пишет BBC.

23-летняя женщина по имени Ноэлия, которая хочет умереть, парализована из-за травм, которые получила при попытке покончить с собой в 2022 году.

Ее поддерживает региональное правительство Каталонии после того, как в июле в 2024 году местная комиссия по гарантированию и оценке эвтаназии единогласно поддержала ее решение.

Эвтаназия – это акт сознательного прекращения жизни человека с целью облегчения страданий. Она может быть недобровольной – например, если человек находится в коме и не может дать свое согласие – или добровольной, как в этом случае.

Женщина должна была умереть в августе, но процесс был приостановлен в последний момент из-за юридических возражений, выдвинутых ее отцом при поддержке кампании Abogados Cristianos.

"Я хочу закончить с достоинством раз и навсегда", – сказала Ноэлия в суде во вторник, 4 марта.

Она заявила, что испытала "принуждение" со стороны религиозных групп, и сказала, что люди заполнили комнату в центре ухода, где она сейчас живет, "маленькими картинками, крестами и религиозными символами".

Юридическое представительство правительства Каталонии по этому делу заявило, что "не было представлено никаких доказательств научного или экспертного характера, противоречащих многочисленным медицинским отчетам, подтверждающим решение о смерти".

Однако отец женщины утверждал, что она страдает расстройством личности, которое влияет на ее суждение, и указывал на "долг государства защищать жизнь людей, особенно наиболее уязвимых, как в случае с молодым человеком с проблемами психического здоровья".

Он также сказал, что она хорошо реагирует на реабилитационное лечение.

Его юридическое представительство также утверждает, что молодая женщина несколько раз передумывала об эвтаназии.

Прокурор не высказал своей позиции по этому делу, призвал судью выслушать мнения экспертов и самой женщины, прежде чем принять решение.

Закон об эвтаназии был принят в Испании в 2021 году, но это первый случай, когда дело попало в суд. В прошлом году судья в Барселоне отклонил попытку мужчины оспорить эвтаназию своего 54-летнего сына после того, как ее одобрила комиссия по гарантиям и оценке.

Напомним, 1 марта в Колумбии 20-летняя женщина покончила с жизнью путем эвтаназии. Перед смертью музыканты исполнили ее последнее желание.

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