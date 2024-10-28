23-летняя женщина "застряла в теле восьмилетнего ребенка": что с ней произошло (фото)

23-летняя женщина с ростом восьмилетнего ребенка рассказала, как она живет с таким состоянием.

Об этом пишет LADbible.

Шона Рэй – звезда реалити-шоу "Я – Шона Рэй", где она делится со зрителями своей повседневной жизнью. Она имеет рост 111 см и весит 22 кг.

"Хотя меня и называют "женщиной, застрявшей в теле восьмилетнего ребенка", я 23-летняя женщина, телу которой 23 года. Оно созрело, оно прошло через половое созревание, я выросла в тех местах, где восьмилетние дети не растут, пока не достигнут половой зрелости, которая наступает позже, поэтому я не в теле восьмилетнего ребенка, я просто женщина низшего роста. Мое тело – это мое тело, это 23-летнее тело, и оно работает так же, как любое другое 23-летнее тело".

Когда Шоне было шесть месяцев, у нее диагностировали рак мозга, лечение которого повлияло на ее рост. Оно повредило ее гипофиз, что привело к развитию гипофизарной карликовости.

Шона Рэй / Фото: TLC

В разговоре с TLC Шона объяснила: "Когда мне было шесть месяцев, мама заметила шишку на затылке. Врачи сказали, что это опухоль, очень агрессивная, раковая опухоль. Меня немедленно прооперировали, а после операции я проходила химиотерапию в течение двух-трех лет. Меня признали здоровой. Когда мне было около пяти лет, я заметила, что все дети значительно выше меня. Тогда меня отвезли обратно в детскую больницу и узнали, что мой гипофиз очень близок к спящему состоянию. Все мои гормоны, гормон роста, потовые железы... производятся гораздо медленнее".

После съемок в собственном телешоу Шона делится с поклонниками большей частью своей жизни, рассказывая им о состоянии, которым она страдает, и разрушая любые мифы, связанные с гипофизарной карликовостью.

Она также рассказывает о своей личной жизни и о том, как ей удается распознавать тех, "кто, возможно, имеет не самые лучшие намерения".

"Я только что развила в себе способность распознавать тех, кто, возможно, имеет не самые лучшие намерения, потому что они выдают себя", — рассказала она в интервью New York Post. "Их вопросы очень нацелены на мою физическую форму. Они изучают меня так, будто я образец в лаборатории".

Шона Рэй / Фото: TLC

Она также рассказала о некоторых своих ежедневных затруднениях, добавив: "У меня было много проблем с людьми, которые не верили мне, когда я называла свой возраст. Недавно я пошла сдать кровь на анализ. Какой-то работник не позволил мне, потому что подумал, что я ребенок, который идет без родителей. Они все отрицали тот факт, что я была взрослой, и не позволяли мне покинуть территорию без взрослого, который забрал бы меня домой. Дошло до того, что мне пришлось уйти, когда они не видели. Это было так экстремально".

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