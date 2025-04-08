26-летний мужчина перенес инсульт после салонной процедуры: что ему делали

Инсульт

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В Китае 26-летний программист, получивший энергичный массаж шеи для облегчения боли, едва избежал постоянного паралича после перенесенного инсульта.

Об этом сообщает Oddity Central.

Молодой ІТ-специалист из города Чанша, провинция Хунань, часто страдал болью в шее из-за того, что проводил много часов за рабочим столом. Узнав, что традиционный массаж может помочь облегчить боль в шее, он решил попробовать его в местном массажном салоне.

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Все было прекрасно, пока во время более энергичного маневра массажиста он не почувствовал резкую боль в шее, которая вскоре сопровождалась сильной головной болью. Он не придал этим симптомам особого значения, но уже на следующее утро проснулся с онемением и слабостью левой половины тела, а также невнятной речью. Испугавшись, 26-летний парень поспешил в больницу, где ему поставили диагноз «вторичный инфаркт головного мозга».

Магнитно-резонансная томография головы и церебральная ангиография показали, что мужчина перенес расслоение правой сонной артерии и вторичный инфаркт мозга. К счастью для молодого пациента, он прибыл в больницу достаточно быстро, чтобы предотвратить необратимые повреждения. Применяя комплексные методы лечения, такие как антикоагуляционная терапия, улучшение коллатерального кровообращения и очищение от свободных радикалов кислорода, врачам удалось смягчить повреждение, и сейчас пациент на пути к полному выздоровлению.

«Сонная артерия является важным кровеносным сосудом, который снабжает кровь к головного мозгу. Когда интима стенки сосуда разрывается, кровь проникает в стенку сосуда, образуя «расслоение», которое может вызвать стеноз или даже окклюзию сосудов, что приводит к недостаточному кровоснабжению мозга и в результате перерастает в инфаркт мозга», — объяснил доктор Лю Янь из отделения неврологии больницы. «Кроме того, кровеносные сосуды в шее расположены поверхностно и неправильное внешнее силовое сжатие (например, энергичный массаж, резкий поворот головы, «скручивание шеи» и т.д.) может непосредственно повредить кровеносные сосуды».

Напомним, у пяти медсестер, работающих на одном этаже роддома, диагностировали опухоли мозга.