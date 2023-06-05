26-летняя женщина села на унитаз и сломала колено: что это за редкая болезнь

Молодой маме из Виррала, Великобритания, поставили сокрушительный диагноз, случающийся с частотой один на миллион, после того, как она села на унитаз и у нее сломалось колено.

Об этом пишет mirror.co.uk.

26-летняя Бетани Исон мучалась после того, как поднялась по лестнице в свою спальню, и поэтому она решила сесть на унитаз, чтобы отдохнуть, и при этом ее коленные кости были "ужасно сломаны".

После того, как ее срочно доставили в больницу, биопсия подтвердила, что спонтанный перелом был вызван гигантоклеточной опухолью ее колена. Это ослабило кости и окружающие мягкие ткани.

Женщине пришлось удалить и заменить коленные и бедренные кости.

Бетани Исон / Фото: mirror.co.uk

Ей сказали, что она никогда не сможет восстановить полную подвижность, но после семи недель интенсивной физиотерапии и почти года укрепления и домашних упражнений Бетани удалось полностью восстановить подвижность.

Теперь она призывает людей серьезно относиться к таким симптомам, как боль в теле.

Боль, которая может быть симптомом гигантоклеточных опухолей, в основном возникает в длинных костях рук и ног, быстро растет и повреждает пораженную кость, а также потенциально распространяется на близлежащие мягкие ткани.

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Говоря о своем диагнозе, Бетани сказала: "Я была убита горем — раньше я танцевала, бегала и плавала и думала, что больше никогда не смогу заниматься этим. К тому времени мне сказали, когда мне сделали операцию, что 99% пациентов не будут иметь полную подвижность после операции. Я сказала: "Хорошо, 1% может, и я могу быть этим 1% и доказать, что вы ошибаетесь". И я это сделала. Мне сказали, что я больше не могу носить каблуки, и я подумала: "Никто не должен говорить мне, что я не могу носить каблуки".

Бетани впервые начала замечать боль в колене, когда ей было 19 лет. Тогда она не обращала на это внимания. Когда боль продолжала усиливаться, она посетила своего терапевта, который направил ее на рентген и физиотерапию. После рентгена ей сказали, что там что-то есть, но врачи не знали, в чем дело.

Однако после возвращения из колледжа Бетани говорит, что 26 февраля в 2017 году она испытывала сильную боль, когда поднималась вверх, чтобы добраться до своей спальни.

Она села на сиденье унитаза, чтобы отдохнуть, и при этом у нее сломалось колено.

Бетане пришлось заменить коленные и бедренные кости. / Фото: mirror.co.uk

Теперь Бетани говорит, что ежегодно проходит сканирование и хочет побудить других пройти обследование, если они чувствуют, что что-то не так, добавляя: "У меня периодически болело колено, но в 19 лет я думала, что все будет хорошо. Очень важно повышать осведомленность о редких опухолях, вы бы не подумали, что боль в колене может быть чем-то подобным".

По данным Bone Cancer Research Trust, гигантоклеточные опухоли костей составляют примерно 4-5% всех опухолей, начинающихся в костях и встречающихся примерно у 1 человека на миллион в год.

Напомним, мужчина провел на дне Атлантики 93 дня. Теперь он стал на 10 лет моложе.

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