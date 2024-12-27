3 любимых каши долгожителей: едят каждое утро – и живут более 100 лет

Специалисты отмечают, что некоторые каши являются источником медленных углеводов, которые снабжают организм энергией, также положительно влияют на пищеварение и помогают поддерживать нормальный уровень сахара в крови.

Ученые определили, что в рационе людей старше ста лет ключевую роль занимают каши. Медики также отмечают, что особенно полезны для здоровья и продления жизни гречневая, овсяная и рисовая каша. Именно они помогают поддерживать физическую активность и здоровье людей до глубокой старости.

Какие три каши продлевают жизнь: выводы экспертов

Овсянка. Здесь следует заметить, что полезна только овсяная каша из цельного зерна, потому что продукт быстрого приготовления в процессе обработки теряет практически все ценные вещества. Овсянка налаживает работу сердца и сосудов, за счет содержания растительной клетчатки снижает уровень плохого холестерина. Кроме того, укрепляет иммунитет и заряжает силами на длительный промежуток времени. А за счет содержания антиоксидантных соединений омолаживает организм на клеточном уровне.

Здесь следует заметить, что полезна только овсяная каша из цельного зерна, потому что продукт быстрого приготовления в процессе обработки теряет практически все ценные вещества. Овсянка налаживает работу сердца и сосудов, за счет содержания растительной клетчатки снижает уровень плохого холестерина. Кроме того, укрепляет иммунитет и заряжает силами на длительный промежуток времени. А за счет содержания антиоксидантных соединений омолаживает организм на клеточном уровне. Гречка содержит мощную часть железа, магния и витаминов группы В, которые помогают укреплять нервную систему и повышать выносливость организма. Эта крупа имеет низкий гликемический индекс, поэтому идеальна для людей, имеющих нестабильный уровень сахара в крови. Также гречка содержит рутин, который укрепляет сосуды и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

содержит мощную часть железа, магния и витаминов группы В, которые помогают укреплять нервную систему и повышать выносливость организма. Эта крупа имеет низкий гликемический индекс, поэтому идеальна для людей, имеющих нестабильный уровень сахара в крови. Также гречка содержит рутин, который укрепляет сосуды и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Рис. В странах Азии рис занимает ключевое место в рационе долгожителей. Особой популярностью пользуются цельнозерновые сорта, такие как коричневый и черный рис. Они богаты витаминами, минералами и аминокислотами, которые поддерживают обмен веществ и работу пищеварительной системы. Лучше всего дополнять рисовую кашу зеленью, овощами и морепродуктами, это в разы повысит ее пользу.

Читайте также:

Если есть проблемы с памятью и вниманием: что нужно есть для улучшения работы мозга

Кому ни в коем случае нельзя пить чай с лимоном: об этом нужно знать

Какие салаты можно есть при повышенном сахаре в крови: советы врачей