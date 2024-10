33-летняя женщина шесть лет не могла забеременеть и была в шоке от своего редкого диагноза

Женщина с двумя "влагалищами" рассказала, что узнала о своем редком состоянии только в 32 года, когда пыталась забеременеть.

Об этом пишет Need To Know.

Келси Болдуин даже не подозревала, что у нее в теле есть что-то необычное, вплоть до прошлого года, когда она и ее муж были шокированы этой новостью. Это состояние называется дидельфисом матки и возникает, когда у человека в утробе развивается две матки.

В Кельсе технически есть только один влагалищный канал, но есть две шейки и две матки. Ни Келси, ни ее муж Мэтт не имели об этом никакого представления и узнали только тогда, когда врач назначил УЗИ и МРТ, чтобы решить их проблемы с бесплодием.

"После шести лет безуспешных попыток забеременеть мой врач назначил тесты", — рассказала Келси, работающая в школе медсестер в Колумбусе, штат Огайо, США. "Сначала я сделала УЗИ, которое не дало никаких результатов, но, судя по выражению лица врача, я подумала, что у меня в матке опухоль размером с баскетбольный мяч. МРТ в декабре в 2023-м подтвердила диагноз. Это был шок и учебный опыт как для меня, так и для моего мужа. Сначала мне было очень стыдно и я не хотела никому рассказывать о своей болезни. Я чувствовала себя одинокой – я не могла найти много таких, как я, и в Интернете было мало информации об этом. Мы не имели ни малейшего представления и были полностью шокированы. Мэтт был шокирован, но очень поддерживал меня. Он сразу же прояснил ситуацию и сказал, что всегда знал, что я особенная!".

Келси, которой сейчас 33 года, узнала, что это состояние повлияло на ее опыт попыток забеременеть. Она сказала: "Это влияет на способность сперматозоида встретиться с яйцеклеткой, в зависимости от того, какая сторона овулирует – чего я не знаю. У меня было два ранних выкидыша, два раунда внутриматочной инсеминации и семь раундов медикаментозных циклов. Сейчас мы проводим ЭКО, чтобы перенести эмбрион в правую матку – мою большую матку – с надеждой на успешную имплантацию. Я чувствую, что это состояние – это вся моя жизнь в эти дни".

В то время как некоторые люди испытывают трудности в спальне из-за заболевания, Келси это никогда не затрагивало. Хотя теперь она должна сдавать два мазка, а не один, медики никогда не замечали этого состояния во время проведения теста в предыдущие годы. Единственной зацепкой было то, что она пыталась носить тампоны. Она добавила: "У меня всегда шла кровь через них. Отпуск и жизненные события вращались вокруг моей менструации".

После того как прошлой зимой ей поставили диагноз, Келси заглянула в Интернет и нашла в социальных сетях других людей с таким же заболеванием.

Она рассказала: "Я нашла группу поддержки на Facebook и смогла прочитать истории других женщин, которые пытались забеременеть и пережили несколько выкидышей. Я также видела проблески надежды в успешных беременностях. Для меня важно поделиться своей историей, чтобы другие не чувствовали себя такими одинокими. Я хочу, чтобы было как можно больше ресурсов и информации для других, у кого диагностирована эта аномалия, и кто борется с ней или пытается забеременеть".

