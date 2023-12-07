4 комнатных растения, которые защищают от вирусов и бактерий: болезни с ними не страшны

Есть такие комнатные растения, которые не только украсят ваш дом, но и будут защищать вас от болезней и бактерий. А в холодное время года это очень важно – уберечь себя и свою семью от вирусных заболеваний. Так почему бы не привлечь на помощь одно из таких комнатных растений, которое будет очищать воздух в вашем доме. Рассказываем, какие цветы могут оградить вас и вашу семью от вирусов и бактерий.

Герань

Наверное, у многих хозяек на окне красуется этот цветок. И она не только хороша, но и способна защитить жилье от распространения вирусов и болезнетворных организмов. Это все благодаря ее листочкам, выделяющим вещества, борющиеся с бактериями различных респираторных заболеваний.

Сансевиерия

Это комнатное растение в народе называют "тещин язык". Это тропическое растение с зелеными заостренными листьями, которое способно поддержать в помещении здоровый климат. Сансевиерия не только очищает, но и увлажняет воздух. А выделяющиеся из ее листьев вещества обладают противовирусными свойствами, поэтому удачно борются с различными болезнетворными бактериями.

Монстера

Такое вечнозеленое тропическое растение довольно популярно среди дизайнеров интерьера, потому что оно очень хорошее для декора дома. Но монстера еще имеет способность подавлять все вирусы и бактерии, которые есть в помещении, а также ионизирует воздух. Говорят, что именно благодаря этой способности монстеру держат в больницах стран Юго-Восточной Азии.

Лимон

Все цитрусовые известны своей пользой и целебными свойствами. Но это не только плоды, но и сами деревья, на которых они растут. Листья лимона выделяют эфирные масла, крайне эффективные в борьбе с бактериями и вирусами.

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