4-летняя девочка не может улыбаться, приподнимать брови и даже моргать из-за редкого заболевания

Четырехлетняя девочка из Великобритании не может улыбаться, поднимать брови, хмуриться и даже моргать из-за очень редкого заболевания черепно-мозговых нервов, которое не поддается лечению.

Об этом пишет nypost.com.

У Евы Хедли диагностировали синдром Мёбиуса, которым страдают от 2 до 20 новорожденных из миллиона. Заболевание характеризуется слабостью или параличом мышц, контролирующих мимику и движение глаз.

Дедушка Евы, Джонатан Уоткинс, 6 мая пробежит марафон в Милтон-Кейнсе в Англии, чтобы собрать около 4 000 долларов, которые помогут Еве с обучением и оплатой транспортных расходов в больнице.

Ева Хедли / Фото: Jonathan Watkins/SWNS

Только когда Ева родилась в 2019 году, акушерки заметили, что с ней что-то не так.

"Когда она родилась, ее лицо было словно кроваво-красным, когда она пыталась плакать", — вспомнил 49-летний Уоткинс в интервью SWNS. "На ее лице не было ни малейшего выражения".

Джонатан добавил, что Еву нельзя было кормить грудью, и первые две недели ее жизни девочке делали много тестов.

"Это было достаточно травматично для всех нас", – сказал он.

Ева с дедушкой / Фото: Jonathan Watkins/SWNS

Когда Еве исполнился год, медики детской больницы Ливерпуля смогли поставить ей диагноз. Хотя синдром Мебиуса неизлечим, физическая и логопедическая терапия может помочь улучшить двигательные навыки.

Еве понадобилось больше времени, чтобы научиться ходить, чем другим детям, и она может говорить, хотя ее произношение слов не всегда четко.

"Она, как правило, знает, что должна повторять, но она маленький воин", — говорит Уоткинс. "Она может делать то же, что и любой другой 4-летний ребенок. Ей просто нужно больше времени, чтобы освоить этапы".

Ева Хедли / Фото: Jonathan Watkins/SWNS

Дедушка признался, что сила внучки придает ему уверенность и вдохновение для подготовки к марафону.

"Каждый раз, когда я думаю, что хочу остановиться, я думаю, что то, что я чувствую, — это то, что она чувствует каждый день", — сказал Уоткинс. "Я полон решимости сделать это ради нее. Если люди смогут взглянуть на людей с синдромом Мебиуса не так, как кажется на первый взгляд, то они увидят, что они ничем не отличаются от других".

Напомним, женщина умерла из-за "каменного младенца", который она более 50 лет носила в утробе. Медицинский персонал подозревал, что у пациентки раковая опухоль, когда в больницу поступила пожилая женщина с жалобами на боли в животе.

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