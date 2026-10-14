4% людей не стирают постель более двух месяцев: сколько раз в месяц нужно это делать

Как часто менять постельное белье / © Unsplash

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Большинство людей стирают постельное белье значительно реже, чем это необходимо, а около 4% опрошенных спокойно спят на простынях и грязных наволочках более 2 месяцев. Ученые ответили на вопрос, как часто нужно стирать постель, чтобы не вредить своему здоровью и коже.

Об этом пишет IFL Science.

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Большинство людей спит на грязной постели: как часто нужно ее стирать

Эксперты чаще всего советуют стирать постель раз в неделю или максимум раз в две недели. В то же время делать это нужно еще чаще, особенно если вы недавно болели или сильно потели. Если вам кажется, что это излишняя щепетильность, учтите несколько фактов.

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Если не уделять стирке достаточно внимания, ваша кровать может превратиться в настоящий рассадник микроорганизмов. Среднестатистический человек проводит в постели около трети своей жизни. Длительное пребывание под одеялом приводит к тому, что на простынях и пододеяльниках скапливается огромное количество пота, кожного жира и отшелушенного эпидермиса.

Отдельно стоит упомянуть о бактериях, грибках и других микроскопических формах жизни, которые размножаются в постели. Если вместе с вами спят кошки или собаки, в этот список добавляются шерсть, перхоть, уличная грязь, частицы фекалий и еще более разнообразная микрофлора.

Среди наименее желаемых «жителей» кроватей выделяют Staphylococcus aureus — золотистый стафилококк, который может вызвать кожные инфекции, а также кишечную палочку E. coli, которую обычно связывают с пищевыми отравлениями и остатками жизнедеятельности.

Хотя научных данных о микробиоме среднестатистической кровати маловато, ряд исследований свидетельствует, что наше жилье насыщено теми же микробиологическими сообществами, которые живут на коже. Логично предположить, что в постели их концентрация достигает максимумов.

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Интересно, что этот бытовой микробиом образует своеобразную «микробиологическую ауру», которая, по выражению авторов исследования 2014 года, следует за нами даже при смене места жительства.

Как часто люди меняют постель

Согласно опросу компании YouGov, проведенному в Великобритании в 2022 году, только 28% респондентов меняют постель еженедельно. Самая многочисленная группа — 36% опрошенных — делает это раз в две недели. Еще 9% стирают белье раз в три недели, а 11% — раз в месяц. В группу крайностей вошли 4% людей, которые признались, что спокойно пользуются одним бельем более двух месяцев.

Лишь 2% людей стирают свою постель чаще, чем раз в неделю.

В исследовании 2013 года пришли к выводу, что для эффективного контроля за пылевыми клещами обязателен именно еженедельный график стирки. А позже небольшое исследование показало: количество микроорганизмов в постели стремительно растет в течение первой недели, а затем стабилизируется на постоянном уровне.

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Поэтому те 28% респондентов, которые каждую неделю меняют постель, придерживаются вполне разумного и гигиенического ориентира.

А что с подушками и наволочками

Кроме того, стоит помнить о важном предостережении, что подушки нужно регулярно менять на новые каждые несколько лет.

В исследовании 2005 года ученые проанализировали образцы из 10 подушек, которыми пользовались от 1,2 до 20 лет. Оказалось, что «долгожители» содержали существенный объем различных видов грибков, в частности, Aspergillus fumigatus, Aureobasidium pullulans и Rhodotorula mucilaginosa.

Поскольку на подушках мы спим лицом, кожа долго контактирует с грибковыми спорами, что может негативно влиять на дыхательную систему. Особенно придерживаться гигиены постели должны люди с астмой.

Нужно ли стирать новую постель из магазина

Напомним, специалисты по гигиене и текстилю настоятельно советуют обязательно стирать новое постельное белье перед первым использованием, ведь внешний вид чистоты может быть обманчивым. При производстве ткань обрабатывают химическими веществами для защиты от смятия и сохранения красивого вида, а по пути от фабрики к прилавку она контактирует с пылью и различными поверхностями.

Первая стирка помогает удалить остатки красителей, производственную пыль и микроорганизмы, а также делает волокна более мягкими, позволяя ткани лучше пропускать воздух и впитывать влагу.

Постель нужно постирать отдельно от других вещей на деликатном режиме с температурой 40 градусов и минимальным количеством стирального порошка. Единственным исключением из этого правила может быть только белье в специальной стерильной упаковке с соответствующей маркировкой.

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