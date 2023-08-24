4 метода, о которых мало кто знает: как легко похудеть во время сна

Наверное, не все знают, что во сне тоже можно похудеть. И не нужно изнурительных диет и тренировок, во время сна тело помогает в борьбе с избыточными килограммами. Существует несколько простых методов, которые помогут сжечь лишние калории, практически без всяких усилий.

Нужно хорошо высыпаться

Качественный сон ускоряет обмен веществ, потому тело сжигает больше калорий во время достаточного сна. Если человек спит недостаточное количество времени, он нарушает также свой режим питания, может быть проблема переедания или наоборот, недоедания. В обоих случаях замедляется обмен веществ, что вызывает проблемы с лишним весом.

Не ешьте перед сном

Не стоит ужинать перед тем, как ложиться спать, и делать перекусы тоже не следует. Во время сна процессы пищеварения замедляются, поэтому вы получите от еды больше калорий, чем нужно. И если ваш кишечник будет активно работать во время сна, то утром можно очнуться истощенными. Но когда очень хочется есть, можно перед сном выпить стакан кефира.

Потянитесь перед тем, как ложиться в постель

Даже обычная небольшая растяжка мышц перед сном улучшит кровообращение и поможет быстрее похудеть. Утром вы почувствуете прилив сил и энергии. Поскольку во время растяжки мышцы избавляются от напряжения, что будет улучшать ваш сон и поможет активнее сжигать во сне лишние калории.

Необходимо спать в прохладной комнате

Если спать в прохладной комнате, то организм будет быстрее восстанавливаться во время сна. Когда вы будете спать при температуре 19 градусов, ваше тело будет активнее сжигать калории. Таким образом оно производит больше тепла. Также прохладная температура позволит вам быстрее засыпать, потому улучшится качество сна.

Читайте также:

Что делать, когда постоянно хочется сладкого: как перехитрить организм

Почему сразу после сна нельзя пить кофе, хотя мы к этому привыкли

Борщ и суп без картофеля: чем можно заменить традиционный овощ – лучшие варианты