4 пищевые привычки для ускорения метаболизма и уменьшения хронического воспаления в организме

Повышение уровня С реактивного белка в организме может означать воспаление и инфекцию, но правильная диета поможет.
Если вы имеете дело с воспалением в организме, полезно знать о том, что ваш рацион может как усугубить проблему, так и наоборот: правильная диета поможет устранить и уменьшить болезненные последствия воспаления. Некоторые пищевые привычки снизят уровень С-реактивного белка.
С-реактивный белок (СРБ) производится в печени при воспалении. Уровень СРБ в организме, точнее, в крови может указывать на наличие как инфекций, так и различных аутоиммунных проблем. Высокий уровень СРБ также связан с метаболическими проблемами, такими как ожирение, гипертриглицеридемия (повышенный уровень триглицеридов (ТГ) в плазме крови натощак), гипертония, аномальный уровень глюкозы и низкий уровень ЛПВП (он же "хороший" холестерин). Вот почему так важно держать свой CRP под контролем.
Специалисты предоставляют несколько отличных способов снизить СРБ.
Помните об этом, ознакомьтесь со следующими полезными пищевыми привычками, которые могут помочь снизить уровень С-реактивного белка и уменьшить риск болезненных побочных симптомов воспаления.
Регулярно ешьте морепродукты, богатые омега-3.
Не любая рыба, а конкретные виды, такие как лосось, скумбрия, анчоусы и сельдь, богатые омега-3, необходимы для оптимального питания и уменьшения воспаления, подавляя провоспалительные реакции.
Уменьшение воспаления может помочь предотвратить хронические заболевания, такие как болезни сердца и диабет. Вот почему нужно добавлять морепродукты в рацион дважды в неделю.
Потребляйте продукты растительного происхождения
Если вам не хочется есть жирную рыбу, то вам нужно есть другие продукты, богатые омега-3, – растительные.
Важно потреблять семена льна и грецкие орехи.
Избегайте жареной пищи
Уже точно установлено, что жареная пища может провоцировать воспаление.
Высокая температура жарки может увеличить содержание трансжиров в продуктах.
Трансжиры связаны с увеличением плохого холестерина ЛПНП и снижением холестерина ЛПВП, тем самым повышая риск сердечных заболеваний.
Добавление соли также вызывает беспокойство, поскольку употребление слишком большого количества натрия связано с риском хронических заболеваний, таких как сердечные заболевания и инсульт.
Более того, исследователи из Медицинской школы Маунт-Синай обнаружили, что сокращение потребления жареной пищи может не только уменьшить воспаление в организме, но и улучшить его защитную систему.
Ешьте больше фруктов и овощей
Фрукты и овощи содержат ряд питательных веществ – клетчатки, микроэлементов и антиоксидантов, таких как витамин С, антоцианы, бета-каротин и ликопин, – которые вместе борются с воспалением.
В то же время важно разнообразить свой рацион. Если вам не нравится такая еда, подумайте о простых способах потребления этой группы продуктов: смузи, салатах, фруктовых миксах с орешками.
Также напомним, что сладкое и мучное может не только повлечь за собой прибавку веса, но и повысить давление.
ТСН писал и о трех специях, которые можно использовать, если у вас высокое кровяное давление.
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