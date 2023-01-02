4 пищевые привычки для ускорения метаболизма и уменьшения хронического воспаления в организме

Повышение уровня С реактивного белка в организме может означать воспаление и инфекцию, но правильная диета поможет.

Если вы имеете дело с воспалением в организме, полезно знать о том, что ваш рацион может как усугубить проблему, так и наоборот: правильная диета поможет устранить и уменьшить болезненные последствия воспаления. Некоторые пищевые привычки снизят уровень С-реактивного белка.

С-реактивный белок (СРБ) производится в печени при воспалении. Уровень СРБ в организме, точнее, в крови может указывать на наличие как инфекций, так и различных аутоиммунных проблем. Высокий уровень СРБ также связан с метаболическими проблемами, такими как ожирение, гипертриглицеридемия (повышенный уровень триглицеридов (ТГ) в плазме крови натощак), гипертония, аномальный уровень глюкозы и низкий уровень ЛПВП (он же "хороший" холестерин). Вот почему так важно держать свой CRP под контролем.

Специалисты предоставляют несколько отличных способов снизить СРБ.

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Помните об этом, ознакомьтесь со следующими полезными пищевыми привычками, которые могут помочь снизить уровень С-реактивного белка и уменьшить риск болезненных побочных симптомов воспаления.

Регулярно ешьте морепродукты, богатые омега-3.

Не любая рыба, а конкретные виды, такие как лосось, скумбрия, анчоусы и сельдь, богатые омега-3, необходимы для оптимального питания и уменьшения воспаления, подавляя провоспалительные реакции.

Уменьшение воспаления может помочь предотвратить хронические заболевания, такие как болезни сердца и диабет. Вот почему нужно добавлять морепродукты в рацион дважды в неделю.

Потребляйте продукты растительного происхождения

Если вам не хочется есть жирную рыбу, то вам нужно есть другие продукты, богатые омега-3, – растительные.

Важно потреблять семена льна и грецкие орехи.

Избегайте жареной пищи

Уже точно установлено, что жареная пища может провоцировать воспаление.

Высокая температура жарки может увеличить содержание трансжиров в продуктах.

Трансжиры связаны с увеличением плохого холестерина ЛПНП и снижением холестерина ЛПВП, тем самым повышая риск сердечных заболеваний.

Добавление соли также вызывает беспокойство, поскольку употребление слишком большого количества натрия связано с риском хронических заболеваний, таких как сердечные заболевания и инсульт.

Более того, исследователи из Медицинской школы Маунт-Синай обнаружили, что сокращение потребления жареной пищи может не только уменьшить воспаление в организме, но и улучшить его защитную систему.

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Ешьте больше фруктов и овощей

Фрукты и овощи содержат ряд питательных веществ – клетчатки, микроэлементов и антиоксидантов, таких как витамин С, антоцианы, бета-каротин и ликопин, – которые вместе борются с воспалением.

В то же время важно разнообразить свой рацион. Если вам не нравится такая еда, подумайте о простых способах потребления этой группы продуктов: смузи, салатах, фруктовых миксах с орешками.

Также напомним, что сладкое и мучное может не только повлечь за собой прибавку веса, но и повысить давление.

ТСН писал и о трех специях, которые можно использовать, если у вас высокое кровяное давление.

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