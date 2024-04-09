40-летний мужчина сделал операцию по увеличению пениса, но получил импотенцию

Итальянец подал в суд на врача и две медицинские клиники после того, как заплатил за процедуру увеличения пениса, которая, по его словам, привела к "импотенции и эректильной дисфункции".

Об этом сообщает Rai News.

Неназванный 40-летний мужчина из Тосканы якобы заплатил хирургу 5 000 евро за процедуру увеличения пениса, но примерно через месяц он позвонил врачу и пожаловался на физический дискомфорт.

Это было только начало болезненной одиссеи, во время которой пациент прошел в общей сложности 12 процедур, пытаясь исправить начальную неудачную операцию. Согласно судебным документам, полученным итальянскими СМИ, мужчине сделали две операции липофиллинга, во время которых жир из разных частей тела был перенесен в пенис, чтобы скорректировать его форму. К сожалению, они не дали желаемого эффекта, поскольку половые органы мужчины не приобрели ожидаемую форму и объем.

Затем мужчина якобы прошел еще несколько процедур по устранению повреждений половых органов, но они лишь усугубили ситуацию. По словам экспертов, процитированных в судебных документах, в ходе некоторых из этих процедур использовался силикон, запрещенный с 1993 года. После 12 процедур, которые привели к деформации члена и невозможности его использования в половом акте, мужчине предложили снова лечь под нож, после чего он решил подать в суд на врача и медицинские учреждения, в которых проводились эти процедуры.

Обвиняемый врач защищал себя в суде, утверждая, что пациент сначала был доволен результатом операции, даже отправил ему видеозаписи как доказательство, и что он заранее подписал форму согласия. Однако суд Пистойи отклонил его требования, постановив, что пациент "не знал о физических рисках, которым он подвергался", и добавив, что его удовлетворенность эстетическим результатом операции не имеет никакого значения, поскольку "оценивать успешность процедуры — это работа медицинского работника".

Также читайте Мужчину нашли в квартире с откушенным пенисом: среди подозреваемых маленькая собака

Две клиники, участвовавшие в этом деле, пытались избежать ответственности, утверждая, что они лишь "одолжили" свои помещения врачу, но судья постановил, что они получили выгоду от работы врача и несут общую ответственность. В конце концов врача обязали выплатить 60 процентов компенсации, а клиники – по 20 процентов.

Компенсация была установлена в размере 153 000 евро, но пациент получил всего около 110 000 евро, поскольку суд постановил, что 30 процентов повреждений его половых органов он получил по собственной вине. Мужчина признался, что дома делал себе инъекции в пенис, которые, как он утверждал, были прописаны тем же врачом, что по решению суда привело к деформации и эректильной дисфункции.

Напомним, ранее в Турции богатый банкир подал в суд на врача из-за уменьшения пениса вместо увеличения. По его словам, медик обещал ему дополнительные 3 см.

Читайте также: