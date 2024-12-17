40-летний папа получил сердечный приступ, помогая сыну со сложным домашним заданием

Врач провел экстренное аортокоронарное шунтирование и успешно спас ему жизнь.

Отец в Китае чуть не умер в результате сердечного приступа, помогая своему сыну-подростку с домашним заданием. Это снова привело к дискуссии об интенсивном академическом давлении, с которым сталкиваются китайские ученики и их родители.

Об этом пишет SCMP.

40-летний папа по фамилии Чжан почувствовал внезапное затруднение дыхания и боль в груди, когда помогал своему сыну, выпускнику младшей средней школы, готовившемуся к вступительным экзаменам в старшую среднюю школу, в восточной китайской провинции Чжэцзян.

Чжана немедленно доставили в больницу, где ему поставили диагноз "острый инфаркт миокарда". Медик больницы Sir Run Run Shaw при медицинском факультете Чжэцзянского университета провел Чжану экстренную операцию по аортокоронарному шунтированию и успешно спас ему жизнь.

Сердечный приступ был вызван преждевременной ишемической болезнью сердца, часто обостряющейся под влиянием эмоционального стресса.

Чжан часто контролировал школьную работу сына и каждый вечер устраивал дополнительные практические занятия. Их отношения были напряженными, поскольку подросток чувствовал себя угнетенным академическим давлением, которое оказывал его отец. Чжан также записал сына в несколько репетиторских школ и лично возил и забирал его с уроков.

Он является одним из многих китайских родителей, столкнувшихся с госпитализацией из-за проблем со здоровьем, возникших из-за стресса, связанного с репетиторством их детей.

В феврале у другого отца из провинции Чжэцзян диагностировали центральную серозную хориоретинопатию – заболевание глаз, вызывающее размытое или искаженное зрение – после того, как он чрезмерно взволновался, требуя от своего сына, который учится в третьем классе, выполнить домашнее задание.

В 2018 году 33-летняя мама в восточной провинции Цзянсу перенесла инсульт после того, как разозлилась на дочь за то, что та слишком долго выполняла домашнее задание перед сном.

Поскольку многие учителя делегируют ответственность за контроль домашних заданий родителям, китайские родители часто рассматривают академическую успеваемость своих детей как отражение их собственного успеха. Они подталкивают своих детей к успеху, воспринимая национальный вступительный экзамен в колледж, известный как гаокао как единственный путь к будущему успеху.

Конкуренция за поступление в лучшие университеты Китая растет с каждым годом, и в этом году более 13 миллионов студентов будут сдавать экзамен по всей стране.

Эксперт по вопросам образования Линг Зонгвэй посоветовала родителям руководить своими эмоциями, чтобы создать более здоровую учебную среду для своих детей и поощрять их брать на себя ответственность за выполнение домашних заданий и академическую успеваемость.

Напомним, в Польше родители посадили 3-летнего ребенка на "специальную диету". Это закончилось трагически.

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