40-летняя женщина сделала операцию по подтяжке живота, не зная, что беременна: чем это закончилось

В Австрии 40-летняя женщина сделала операцию по подтяжке живота, а затем обнаружила, что беременна.

Об этом сообщает Need To Know.

Неназванная пациентка записалась на абдоминопластику четыре года спустя после шунтирования желудка. Эта операция может представлять риск как для матери, так и для плода, и, как правило, выполняется только после беременности.

Пациентка, которая имела троих детей в возрасте 8, 10 и 12 лет, на момент проведения операции "завершила планирование семьи", к чему ее подтолкнуло похудение на 50 кг, что привело к появлению дряблой кожи. Но не зная об этом, она находилась на ранней стадии беременности.

Шокирующая новость была обнаружена только через четыре месяца во время планового гинекологического обследования.

В момент операции, которая состоялась в Зальцбурге, срок беременности плода составлял около шести недель.

Несмотря на то, что у женщины развился гестационный диабет и гипертония, никаких осложнений, связанных с операцией, не было обнаружено, и ее мальчик родился на 38 неделе абсолютно здоровым, хотя и маленьким для своего возраста.

Этот случай был описан в недавно опубликованном медицинском отчете. Дальнейшее наблюдение за пациенткой не выявило никаких проблем. В документе также отмечается, что пациентка "все еще очень довольна" результатом подтяжки живота.

