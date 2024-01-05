5 ароматов, которые спасут от деменции: действие эфирных масел против старческой болезни

Результат действия эфирных масел будет виден уже через шесть месяцев.

Нейробиологи из Калифорнийского университета провели исследование и обнаружили, что некоторые эфирные масла могут предотвратить деменцию и болезнь Альцгеймера. Если человек во сне дышит определенными ароматами, то когнитивные функции будут отличными до глубокой старости. Рассказываем, какие пять эфирных масел могут спасти от старческой болезни.

Какие эфирные масла избавляют от деменции и болезни Альцгеймера: исследование ученых

Ученые использовали действие ароматов ночью в течение шести месяцев. Два часа ароматизации комнаты было достаточно для того, чтобы у испытуемых на 226% улучшились функции мозга, память и способность принимать решения.

Ароматы, по мнению ученых, которые способны защитить от деменции.

Лавандовое эфирное масло. Способно ослаблять головные боли, успокаивать нервную систему и улучшать работу головного мозга. Благодаря своей способности стимулировать кровообращение в мозге, лавандовое масло улучшает память и когнитивные функции.

Способно ослаблять головные боли, успокаивать нервную систему и улучшать работу головного мозга. Благодаря своей способности стимулировать кровообращение в мозге, лавандовое масло улучшает память и когнитивные функции. Мятное эфирное масло. Эфирное масло мяты способно снимать нервное напряжение и раздражение, устраняет головную боль, вызванную переутомлением. Также восстанавливает силы и активирует работу мозга.

Эфирное масло мяты способно снимать нервное напряжение и раздражение, устраняет головную боль, вызванную переутомлением. Также восстанавливает силы и активирует работу мозга. Эвкалиптовое эфирное масло. Помогает при головных и мышечных болях, обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, повышает иммунитет. Также улучшает концентрацию внимания и способность принимать решения активируя работу головного мозга.

Помогает при головных и мышечных болях, обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, повышает иммунитет. Также улучшает концентрацию внимания и способность принимать решения активируя работу головного мозга. Розмариновое эфирное масло. Повышает стрессоустойчивость, снимает напряжение и раздражительность. За счет содержания антиоксидантов провоцирует защиту организма от вирусных болезней. Розмариновое масло способно улучшать память, снимает головные боли при вегето-сосудистой дистонии. Повышает АД и способна устранять головокружение.

Повышает стрессоустойчивость, снимает напряжение и раздражительность. За счет содержания антиоксидантов провоцирует защиту организма от вирусных болезней. Розмариновое масло способно улучшать память, снимает головные боли при вегето-сосудистой дистонии. Повышает АД и способна устранять головокружение. Апельсиновое эфирное масло устраняет тревожные состояния, улучшает настроение и эмоциональное состояние. Также апельсиновое масло снимает усталость, беспокойство и нервозность, стимулирует работу головного мозга, улучшает память и умственные способности.

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