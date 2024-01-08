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5 чаев, которые помогают без лишних усилий избавиться от жира на животе и ягодицах

Автор
Вера ХмельницкаяВера Хмельницкая
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Время на прочтение
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5 чаев, которые помогают без лишних усилий избавиться от жира на животе и ягодицах

Какие чаи помогают быстрее похудеть / Фото: Freepik

Если правильно пить эти сорта чаев, они помогут похудеть, разгладят морщинки и улучшат качество сна.

Чудо-пилюль для похудения не существует. Но есть продукты и напитки, содержащие полезные микроэлементы и витамины, которые помогают похудеть, если они входят в сбалансированное питание. К таковым относятся полезные китайские сорта чаев, которые помогают постепенно, но безопасно, приобрести идеальную форму. Рассказываем, как правильно пить чай для похудения и какие сорта напитка принесут максимальную пользу вашей фигуре.

Как чай помогает быстро похудеть

  • Напиток уменьшает аппетит. Поэтому на перекус можно выпить чаю с орешками.
  • Ускоряет метаболизм, стимулируя сожжение излишней жировой ткани.
  • Успокаивает нервы и улучшает качество сна, что очень важно для стройной фигуры.
  • Чай способен замедлять процессы старения в клеточках организма.
  • Высокогорные сорта чая вкусны и невероятно полезны. Они поднимают настроение, очищают кровь от токсинов, укрепляют иммунитет, улучшают работу мозга и память.

Какие чаи самые полезные для организма и помогают избавиться от лишних килограммов

  • Зеленый чай. Он богат катехинами, которые ускоряют метаболизм и сжигают жировую ткань. Также зеленый чай является рекордсменом по содержанию витамина С, поэтому действует как мощный антиоксидант с омолаживающей функцией и борется со свободными радикалами.
  • Черный чай. Напиток содержит полифенолы, которые борются с ожирением, помогая уменьшить массу тела и жир на животе и ягодицах.
  • Белый чай. У этих сортов самая деликатная обработка. Кроме функции похудения, белый чай помогает омолодиться организму и разглаживает мелкие морщинки, освежая лицо. Также напиток разгоняет метаболизм, потому лишние калории не успевают откладываться на талии.
  • Чай пуэр – это ферментированный вид черного чая, помогающий в борьбе с лишним весом. Также этот чай может быть зеленым, разновидность совершенно не влияет на его полезное действие.
  • Улун. Этот чай изготавливается из таких же листьев, что черный и зеленый. Но он частично окисляется, сушится на солнце, пока листья полностью не свернутся. Напиток содержит триста полезных веществ, способствующих похудению и бодрости.

Как нужно пить чай, чтобы похудеть

  • Чаи следует пить в рамках здорового питания. Чтобы их действие было максимально полезным, необходимо создать разумный дефицит калорий.
  • Не стоит пить чай с сахаром, выпечкой, конфетами и прочими сладостями. Лучше отдавать предпочтение орешкам или сухофруктам.
  • Не следует употреблять напитки на голодный желудок, это может привести к проблемам со здоровьем.
  • Не стоит пить больше трех чашек чая в день, крепкий напиток также не следует употреблять. Ибо из-за большого количества катехинов могут пострадать почки.
  • Чай полезен тогда, когда он свежеприготовлен, его следует употреблять в первые 20 минут. Если напиток постоял, охладился или покрылся пленкой, такой чай лучше не пить.

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Дата публикации
Просмотры
595
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