5 фруктов с наибольшим содержанием антиоксидантов: что стоит добавить в рацион

Употребление фруктов, богатых антиоксидантами, помогает уменьшить воспаление в организме и может снизить риск развития хронических заболеваний. Именно эти соединения защищают клетки от оксидативного стресса — процесса, который повреждает ткани и постепенно повышает риск недугов. Специалисты назвали фрукты, в которых таких веществ больше всего.

Диетолог Даниэла Новотны из Университета штата Миссури и диетолог Мишель Лухан из Института интегративного здоровья UCI Health выделили пять фруктов, обеспечивающих мощную антиоксидантную поддержку.

Черника

Черника отличается высоким содержанием антоцианов — антиоксидантов, которые снижают воспаление и способствуют профилактике сердечно-сосудистых болезней и некоторых видов рака. Также ягода содержит много витамина С, который поддерживает синтез коллагена и иммунную систему.

Апельсины

Апельсины богаты витамином С, флавоноидами и каротиноидами. Эти соединения поддерживают иммунитет и уменьшают воспалительные процессы. Каротиноиды также придают фрукту характерный яркий цвет.

Ежевика

В ягоде содержится большое количество антоцианов, флавоноидов, витамина С, ресвератрола и элаговой кислоты. По словам Мишель Лухан, ежевика обладает выраженными антиоксидантными свойствами и является ценным источником клетчатки.

Красный виноград

Красный виноград является одним из лучших источников ресвератрола — растительного соединения, которое помогает снижать давление, уровень «плохого» холестерина и риск образования тромбов. Эллаговая кислота в составе ягод дополнительно уменьшает оксидативный стресс и воспаление.

Гранат

Гранаты содержат пуникалагины и эллаговую кислоту — антиоксиданты, поддерживающие здоровье сердечно-сосудистой системы и кожи. Кроме того, в плоде много калия и клетчатки, важных для нормального давления и работы пищеварительной системы.

Специалисты отмечают: все фрукты содержат антиоксиданты, но эти пять выделяются особенно высоким их содержанием. Ежедневное добавление различных фруктов в рацион, вместе со сбалансированным питанием и здоровыми привычками, может помочь снизить риск хронических заболеваний.

