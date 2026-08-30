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Пятилетняя девочка из Китая попала в больницу после того, как случайно проглотила 50-граммовый золотой слиток.

Об инциденте сообщила Пекинская детская больница, передает SCMP.

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По данным больницы, девочка случайно проглотила небольшой золотой слиток длиной около 4 сантиметров и весом 50 граммов. Это произошло дома, когда ребенок играл.

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К медикам девочка попала примерно через шесть часов после инцидента. Рентгеновское обследование показало, что золотой слиток не прошел дальше пищеварительным трактом и застрял в желудке.

Медики отметили, что ситуация была небезопасной. Слиток был жестким и плотным, а его гладкая поверхность создавала риск того, что он застрянет в пищеварительном тракте. Кроме того, во время перемещения предмет мог повредить слизистую желудка и вызвать серьезные осложнения — в частности перфорацию или значительное кровотечение.

Перед тем как обратиться в специализированную больницу, семья девочки побывала в нескольких медицинских учреждениях. Однако там не было необходимого оборудования для экстренного эндоскопического удаления посторонних предметов.

Наконец ребенка доставили в Пекинскую детскую больницу. Медицинская команда провела интраоперационную эндоскопию и установила, что золотой слиток находится в желудочной полости.

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Золотой слиток, проглоченный ребёнком

Процедуру нужно было выполнить максимально осторожно, поскольку пространство для манипуляций было очень ограничено. Любое неосторожное движение могло повредить слизистую пищеварительного тракта.

Врач с помощью специальной петли осторожно захватил золотой слиток и постепенно вытащил его из желудка. Вся процедура изъятия заняла всего несколько минут, после чего медикам удалось достать слиток невредимым.

Золотой слиток, проглоченный ребёнком

По сообщениям, после процедуры девочка хорошо чувствовала себя, а ее жизненные показатели оставались стабильными.

Проглатывание посторонних предметов является распространенной причиной обращений за экстренной медицинской помощью среди детей. Медики регулярно сталкиваются со случаями, когда маленькие пациенты проглатывают монеты, небольшие металлические шарики и другие предметы.

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Известны также случаи, когда дети проглатывали шпильки для волос и другие потенциально опасные вещи.

Врачи призывают родителей не ждать, пока посторонний предмет выйдет самостоятельно, и не пытаться протолкнуть его вниз с помощью домашних или народных методов.

Если ребенок проглотил посторонний предмет, медики советуют поскорее обратиться в больницу. Особенно опасны острые предметы, батарейки и магниты — в таких случаях промедление может привести к серьезным последствиям.

Напомним, мужчина хотел остановить недержание мочи суперклеем. Известно, чем закончилось опасное самолечение.

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