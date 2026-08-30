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5-летняя девочка проглотила золотой слиток — фото
Медики провели сложную эндоскопическую процедуру, чтобы достать золото.
Пятилетняя девочка из Китая попала в больницу после того, как случайно проглотила 50-граммовый золотой слиток.
Об инциденте сообщила Пекинская детская больница, передает SCMP.
По данным больницы, девочка случайно проглотила небольшой золотой слиток длиной около 4 сантиметров и весом 50 граммов. Это произошло дома, когда ребенок играл.
К медикам девочка попала примерно через шесть часов после инцидента. Рентгеновское обследование показало, что золотой слиток не прошел дальше пищеварительным трактом и застрял в желудке.
Медики отметили, что ситуация была небезопасной. Слиток был жестким и плотным, а его гладкая поверхность создавала риск того, что он застрянет в пищеварительном тракте. Кроме того, во время перемещения предмет мог повредить слизистую желудка и вызвать серьезные осложнения — в частности перфорацию или значительное кровотечение.
Перед тем как обратиться в специализированную больницу, семья девочки побывала в нескольких медицинских учреждениях. Однако там не было необходимого оборудования для экстренного эндоскопического удаления посторонних предметов.
Наконец ребенка доставили в Пекинскую детскую больницу. Медицинская команда провела интраоперационную эндоскопию и установила, что золотой слиток находится в желудочной полости.
Процедуру нужно было выполнить максимально осторожно, поскольку пространство для манипуляций было очень ограничено. Любое неосторожное движение могло повредить слизистую пищеварительного тракта.
Врач с помощью специальной петли осторожно захватил золотой слиток и постепенно вытащил его из желудка. Вся процедура изъятия заняла всего несколько минут, после чего медикам удалось достать слиток невредимым.
По сообщениям, после процедуры девочка хорошо чувствовала себя, а ее жизненные показатели оставались стабильными.
Проглатывание посторонних предметов является распространенной причиной обращений за экстренной медицинской помощью среди детей. Медики регулярно сталкиваются со случаями, когда маленькие пациенты проглатывают монеты, небольшие металлические шарики и другие предметы.
Известны также случаи, когда дети проглатывали шпильки для волос и другие потенциально опасные вещи.
Врачи призывают родителей не ждать, пока посторонний предмет выйдет самостоятельно, и не пытаться протолкнуть его вниз с помощью домашних или народных методов.
Если ребенок проглотил посторонний предмет, медики советуют поскорее обратиться в больницу. Особенно опасны острые предметы, батарейки и магниты — в таких случаях промедление может привести к серьезным последствиям.
Напомним, мужчина хотел остановить недержание мочи суперклеем. Известно, чем закончилось опасное самолечение.