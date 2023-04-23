5 лучших продуктов для поддержания эрекции и улучшения кровообращения

Связь между сексуальным здоровьем и едой доказана. Но устрицы и черный шоколад – это далеко не все продукты для поддержания эрекции.

Некоторые люди не осознают тесную связь между сексуальной активностью и потребляемыми питательными веществами. На самом деле некоторые продукты особенно полезны для эрекции и улучшения кровообращения.

Продукты для улучшения кровотока, повышения либидо и общего уменьшения симптомов эректильной дисфункции (ЭД) богаты витамином B12, магнием, цинком и аргинином.

"Цинк повышает уровень тестостерона, способствует эрекции и выработке здоровой спермы, а аргинин (также известный как l-аргинин) расслабляет сосуды и увеличивает кровоток", – говорит американский врач Кэтрин Гомес.

Итак, если вы заботитесь о сексуальном здоровье, употребляйте больше продуктов с высоким содержанием В12, магния, цинка и аргинина. Нижеприведенный список лучших продуктов для поддержания эрекции не только содержит одно или несколько из этих полезных питательных веществ, но и является источником белка — макроэлемента, который помогает наращивать мышцы, силу, выносливость и формировать здоровую ткань.

Куриная грудка

Курица содержит аргинин, являющийся аминокислотой, которая нужна вашему организму для производства белков. Вместе с этой функцией это также может помочь снизить риск ЭД. В частности, ваш организм превращает l-аргинин в оксид азота (NO), а NO является мощной силой в борьбе с эректильной дисфункцией, поскольку он может способствовать расширению кровеносных сосудов и усилению кровотока.

Исследование, опубликованное в журнале Andrology, показало, что многие участники с эректильной дисфункцией имели более низкий уровень оксида азота в организме.

Свиная корейка

L-аргинин содержится во многих мясных, молочных и мясных продуктах, включая нежирную свиную корейку. Это отличный способ получить то, что нужно вашему организму для здоровой сексуальной жизни, и если вы получите самый песенный кусок, вы сэкономите себе дополнительные жирные калории. Не говоря уже о том факте, что свинина имеет очень высокое содержание белка, 24 г на порцию 100 г.

Яйца

Если вы любите начинать свое утро с яичницы, вам будет приятно узнать, что белок может помочь поддерживать эрекцию. В яйцах много холина, который является водорастворимым питательным веществом, содержащимся в некоторых мясных, фруктах, овощах, молочных и цельнозерновых продуктах. Ваш организм нуждается в холине для функционирования клеток и метаболизма, но он также выполняет менее известную функцию.

Подобно превращению аргинина, холин также может активировать оксид азота в организме, который, как мы теперь знаем, полезен для расширения кровеносных сосудов, увеличения кровотока и поддержания эрекции.

Говяжья печень

Печень содержит витамин В12, магний, селен, холин и цинк – идеальную смесь для поддержания эрекции.

Сельдь

Эта рыба является не только богатым источником белка, но и витамина D. Помимо влияния этого витамина на когнитивные функции, здоровье костей и иммунитет, было обнаружено, что он помогает облегчить симптомы эректильной дисфункции.

Исследование, опубликованное в Journal of Sex Medicine, показало, что многие участники эксперимента, страдавшие ЭД, имели дефицит витамина D. Специалисты пришли к выводу, что одной из причин этого может быть то, что дефицит витамина D способствует эндотелиальной дисфункции, которая, сущности, является сужением ваших кровеносных сосудов.

Напомним, проблемы с эрекцией могут возникнуть в любом возрасте, в том числе и у молодых мужчин.

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