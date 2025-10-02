5 напитков, которые можно смело пить, если худеешь: подробности

Диета / © Pexels

Если вы худеете, не обязательно ограничивать себя только водой: диетологи назвали 5 напитков, которые можно смело употреблять в рационе, направленном на снижение веса. Среди них цельное коровье молоко и обогащенное соевое молоко, которые благодаря высокому содержанию белка стимулируют рост мышц.

Об этом пишет Радио Люкс.

Для тех, кто стремится снизить массу тела, ключевое значение имеет потребление высококачественного белка и контроль калорий. Два вида молока идеально отвечают этим требованиям:

Коровье молоко: Исследования показывают, что употребление цельного молока связано с уменьшением массы тела и снижением риска ожирения. Белок лейцина в молоке стимулирует рост мышц, что помогает поддерживать сухую мышечную массу во время диеты. Одна порция обезжиренного молока содержит 8 г белка при всего 90 калориях.

Обогащенное соевое молоко: Это отличный способ увеличить потребление белка, клетчатки, витаминов и минералов. Высокое потребление соевого белка способствует снижению веса. Чашка обогащенного несладкого соевого молока содержит 7 г белка при 80 калориях и является богатым источником витамина B12.

Кофе, сок и «газованка»: как пить без лишних калорий

Кроме молока, в рацион для похудения можно смело включать и другие напитки, соблюдая простые правила:

Натурально подслащенный кофе: Сам по себе черный кофе не высококалорийный, но если вы любите его с добавками, выбирайте правильные сливки с низким содержанием сахара и насыщенных жиров. Для сладости лучше использовать натуральные подсластители, например архат, или немного меда или кленового сиропа.

100% гранатовый сок: Иногда человеку требуется дополнительный стимул, чтобы пить больше воды. Диетологи советуют добавить чуть-чуть сладкого и слегка терпкого гранатового сока в воду или селтер. Это побуждает пить больше жидкости без значительного добавления сахара.

Низкокалорийные газированные напитки: Переход от газировки с высоким содержанием сахара на низкокалорийные аналоги может значительно сократить количество потребляемых калорий в день, способствуя похудению. Хотя их следует употреблять умеренно, это простое решение для тех, кто не может отказаться от «пузырьков».

