5 опасностей от использования смартфона: как постоянное листание ленты убивает ваше внимание, креативность и эмпатию

Использование смартфона может иметь негативные последствия для здоровья

Использование смартфона стало неотъемлемой частью нашей жизни. По статистике, люди в возрасте от 15 лет в среднем тратят в среднем три часа 21 минуту ежедневно на свои гаджеты. Однако эта привычка может негативно влиять на наш мозг и представлять серьезную угрозу для здоровья.

Об этом пишет Daily Express.

В современном мире гаджеты изрядно помогают сделать определенные аспекты жизни более удобными, среди которых: управление общением, календарем и банковскими операциями. Однако американский невролог Байбинг Ченг (в соцсетях известен как Dr Bing) предупреждает о пяти конкретных проблемах, которые могут возникнуть в результате чрезмерного пользования смартфоном.

Перегрузка дофамином

Врач Байбинг отмечает, что круглосуточное листание страниц в смартфоне приводит к перегрузке дофамином.

«Каждый свайп в Instagram или TikTok дает вам крошечный выброс дофамина, который является химическим веществом, отвечающим за вознаграждение в мозге. И со временем ваш мозг может начать стремиться к коротким всплескам новизны вместо длительных сосредоточенных усилий. Если делать это слишком часто, это приведет к «тренировке мозга» для получения мгновенного удовольствия», — заметил Байбинг.

Снижение концентрации внимания

Постоянное листание страниц в телефоне приводит к сокращению продолжительности концентрации внимания.

«Постоянная новизна заставляет часть мозга, отвечающую за внимание (префронтальную кору), непрерывно перепрыгивать с одного объекта на другой. В результате, реальная жизнь кажется слишком скучной и медленной, и именно поэтому читать книгу или слушать лекцию становится внезапно невозможно», — предупредил врач.

Снижение креативности

Невролог объяснил, что постоянное перелистывание ленты поддерживает ваше внимание в стимулированном, «внешнем» состоянии.

По его словам, это выключит вашу систему, которая активируется, когда вы мечтаете, размышляете или глубоко думаете.

А без такого умственного «отдыха» и внутренних размышлений снижается ваша креативность.

Эмоциональная десенсибилизация

Пользуясь телефоном, человек может не подозревать, что это может повлиять на его способность сопереживать другим.

«Просмотр много мимолетного эмоционального контента: от шокирующего, до смешного, а затем чего-то грустного или радостного одновременно, — может притупить ваши изоляционные и лимбические реакции, что затем делает вас менее чувствительными к настоящим эмоциям или даже вызывает усталость от эмпатии», — отметил Байбинг.

Повышенная тревожность

Американский невролог отмечает, что человеческий мозг не создан для непрерывного поиска новинок. Именно поэтому постоянный скроллинг может истощить вашу рабочую память и перегрузить ваши стрессовые цепи. Как следствие — вы будете чувствуете себя перегруженными, но одновременно морально истощенными после нескольких часов использования смартфона.

Ранее врач предупредила, что использование смартфона сразу после пробуждения является вредной привычкой. По словам нейробиолога Венди Сузуки, такое начало дня не только резко повышает уровень гормона стресса кортизола, но и крадет у нашего мозга самый продуктивный период суток.

