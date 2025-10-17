- Дата публикации
-
- Категория
- Здоровье
- Количество просмотров
- 92
- Время на прочтение
- 2 мин
5 опасных установок, приводящих к усталости и эмоциональному выгоранию
Постоянная усталость и эмоциональное выгорание — это не всегда следствие тяжелой работы, а часто результат вредных «вирусов сознания». Эксперты назвали 5 опасных установок, заставляющих нас терять энергию.
Ощущение постоянной усталости, апатия и нежелание что-то делать знакомы многим. Часто мы обвиняем в этом загруженность на работе, но психологи предупреждают: настоящая причина может скрываться в вашей голове. Существуют так называемые «вирусы сознания» — вредные установки, незаметно «съедающие» нашу энергию и ведущие к полному истощению.
Об этом пишут NEWS 24.
Установка 1: «Успех — это только тяжелый труд»
Это мнение, часто усвоенное от родителей, живших в трудные времена, заставляет нас работать на износ. В современном мире успех приносит не каторжный труд, а любовь к своему делу и умение работать разумно, а не 24/7. Если вы уверены, что только «пахать» — это путь к успеху, неудивительно, что вы постоянно устали.
Установка 2: «Не развиваешься — идешь ко дну»
Постоянное стремление к развитию — это хорошо, но многие превращают это в погоню, посвящая каждую свободную минуту работе или учебе. Психологи отмечают: без отдыха и релаксации организм не восстанавливается. Необходимо уметь говорить себе «стоп» и менять обстановку, иначе энергетика серьезно пострадает.
Установка 3: «Рада успеха нужно чем-то жертвовать»
Многие ставят работу на первое место, жертвуя хобби, общением с близкими и даже здоровьем. Это ложный путь. Да, бывают авральные периоды, но постоянные жертвы приводят к проблемам в отношениях и со здоровьем. В результате время, которое вы могли бы посвятить работе, вы потратите на беготню по больницам. Баланс — вот ключ к успеху.
Установка 4: «Все должно быть сделано идеально»
Перфекционизм — прямой путь к нервному срыву. Желание делать все безупречно заставляет тратить слишком много времени и сил на задачи, которые этого не требуют. Эта установка часто уходит из школы, где родители ругали за четверки. Важно позволять себе совершать ошибки и не требовать от себя невозможного.
Установка 5: «Просить о помощи — это слабость»
Установка «я сам» может показаться признаком силы, но на самом деле она ведет к истощению. Не бояться просить о поддержке и работе в команде — это умение эффективно распределять ресурсы и экономить собственные силы. Тот, кто пытается все тащить на себе, неизбежно сталкивается с усталостью и выгоранием.
