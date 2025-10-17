5 опасных установок, приводящих к усталости и эмоциональному выгоранию

Депрессия / © Pexels

Ощущение постоянной усталости, апатия и нежелание что-то делать знакомы многим. Часто мы обвиняем в этом загруженность на работе, но психологи предупреждают: настоящая причина может скрываться в вашей голове. Существуют так называемые «вирусы сознания» — вредные установки, незаметно «съедающие» нашу энергию и ведущие к полному истощению.

Установка 1: «Успех — это только тяжелый труд»

Это мнение, часто усвоенное от родителей, живших в трудные времена, заставляет нас работать на износ. В современном мире успех приносит не каторжный труд, а любовь к своему делу и умение работать разумно, а не 24/7. Если вы уверены, что только «пахать» — это путь к успеху, неудивительно, что вы постоянно устали.

Установка 2: «Не развиваешься — идешь ко дну»

Постоянное стремление к развитию — это хорошо, но многие превращают это в погоню, посвящая каждую свободную минуту работе или учебе. Психологи отмечают: без отдыха и релаксации организм не восстанавливается. Необходимо уметь говорить себе «стоп» и менять обстановку, иначе энергетика серьезно пострадает.

Установка 3: «Рада успеха нужно чем-то жертвовать»

Многие ставят работу на первое место, жертвуя хобби, общением с близкими и даже здоровьем. Это ложный путь. Да, бывают авральные периоды, но постоянные жертвы приводят к проблемам в отношениях и со здоровьем. В результате время, которое вы могли бы посвятить работе, вы потратите на беготню по больницам. Баланс — вот ключ к успеху.

Установка 4: «Все должно быть сделано идеально»

Перфекционизм — прямой путь к нервному срыву. Желание делать все безупречно заставляет тратить слишком много времени и сил на задачи, которые этого не требуют. Эта установка часто уходит из школы, где родители ругали за четверки. Важно позволять себе совершать ошибки и не требовать от себя невозможного.

Установка 5: «Просить о помощи — это слабость»

Установка «я сам» может показаться признаком силы, но на самом деле она ведет к истощению. Не бояться просить о поддержке и работе в команде — это умение эффективно распределять ресурсы и экономить собственные силы. Тот, кто пытается все тащить на себе, неизбежно сталкивается с усталостью и выгоранием.

