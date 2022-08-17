5 предупреждающих признаков о том, что вам следует немедленно прекратить пить вино

Если вы чувствуете какие-либо из этих признаков, возможно, пора отставить стакан и обратиться к врачу.

Вино – алкоголь, который даже рекомендуют употреблять с умом.

Вино – ингредиент средиземноморской диеты Оно считается полезным для здоровья сердца из-за содержания антиоксидантов.

И все же употребление алкоголя любого вида, включая вино, может иметь некоторые негативные последствия для здоровья из-за того, что организм реагирует на его химические свойства и вызывающие привыкание свойства.

Алкогольные напитки содержат этанол, органическое химическое соединение, изготовленное из растительных материалов, которое образуется путем брожения сахара. Его считают психоактивным препаратом (вызывающим измененное восприятие настроения, сознания, познания и поведения), а также этанол широко используют как топливо для автомобилей и даже некоторых ракет.

Итак, если ваш организм плохо психически или физически реагирует на употребление бокала вина или любого алкоголя, вот несколько предупредительных признаков, на которые следует обратить внимание.

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В конце концов, вот почему даже «легкое» употребление алкоголя может привести к риску для здоровья сердца.

Если вам тяжело дышать

Как отмечено в " Журнале аллергии и клинической иммунологии ", вино считается значительным триггером астмы. Исследователи пришли к выводу, что 33% участников страдали астмой, вызванной алкоголем, и вино было самым частым триггером, с симптомами от легкой до средней степени тяжести.

Эксперты предполагают, что астма, вызванная употреблением вина, может быть спровоцирована через сульфиты в напитки, обычно используемые в качестве консерванта.

Исследователи также отмечают, что салицилаты, химический маркер винограда и вина также могут играть определенную роль в возникновении проблем, связанных с аллергией на вино.

Вы чувствуете частую головную боль

"Винная головная боль" на самом деле существует, и это не из-за сульфитов, хотя это, как правило, распространенное мнение относительно этого конкретного состояния.

Источник Harvard Health объясняет, что у некоторых потребителей не хватает фермента, расщепляющего гистамин в тонкой кишке.

Гистамин – это соединение, содержащееся в виноградной кожуре, и в красном вине его больше, чем в белом. Употребление алкоголя может фактически ингибировать фермент, что может вызвать повышение уровня гистамина в крови, расширение кровеносных сосудов и вызывание головных болей.

У вас бывают головокружения

Это достаточно тревожный знак, чтобы дважды подумать, прежде чем сделать еще один глоток вина.

Есть много исследований, показывающих, что употребление алкоголя (не только вина) может в определенной степени вызвать головокружение, особенно если вы выпили слишком много.

Вы краснеете

Специалисты Национального института злоупотребления алкоголем и алкоголизма (NIAA) свидетельствуют, что краснота, также известная как "красное лицо", возникает из-за непереносимости алкоголя, что заставляет людей метаболизировать алкоголь менее эффективно. Красное лицо может сопровождаться крапивницей, тошнотой, низким кровяным давлением, обострением астмы и эпизодами мигрени. Это даже связано с более высоким риском рака.

Вы зависимы

Если вы постоянно нуждаетесь в бокале вина, возможно, пора поговорить с врачом или другим медицинским работником о зависимости.

CDC утверждает, что алкогольная зависимость не всегда означает, что вы пьете в избытке, но может включать в себя текущую или предыдущую историю чрезмерного употребления алкоголя. Алкогольная зависимость считается хроническим медицинским состоянием, включающим «сильную тягу к алкоголю, постоянное употребление, несмотря на повторные проблемы с алкоголем, и неспособность контролировать потребление алкоголя».

NIAAA утверждает, что любая женщина, употребляющая более трех напитков в день или семь в неделю, или мужчина, который употребляет четыре напитка в день или 14 напитков в неделю, имеет высокий риск развития проблем.

По словам исследователей, алкоголь считается самым вредным веществом даже по сравнению с наркотиками. Если это то, с чем вы боретесь, вы можете обратиться к врачу или получить лечение.

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