5 признаков, что вам не хватает белка: что советуют врачи и нутрициологи

Белок / © Credits

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Белок играет ключевую роль в поддержании здоровья — от мышц до волос. Но как понять, что его не хватает в ежедневном рационе? Эксперты называют пять сигналов, которые может подавать ваше тело.

Об этом сообщило издание Yahoo.

Белок — это не просто популярный тренд в здоровом питании, а жизненно необходимый макронутриент. Он отвечает за рост и восстановление мышц, поддержку иммунной системы, здоровье кожи, волос и ногтей, а также помогает дольше сохранять чувство сытости. В то же время определить, потребляете ли вы его достаточно ежедневно, — не всегда просто.

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Американский диетолог Джессика Кординг отмечает: у большинства людей потребность в белке составляет около 25-30 граммов на один прием пищи. Однако реальное количество зависит от возраста, уровня физической активности и общего состояния здоровья. Если белка в рационе недостаточно, организм начинает подавать сигналы. Вот пять основных признаков, которые могут указывать на белковый дефицит:

1. Постоянное чувство голода

Недостаточное потребление белка может приводить к тому, что человек быстро снова хочет есть после приема пищи. Это связано с тем, что белок играет ключевую роль в формировании чувства сытости.

2. Медленное заживление ран

Белок необходим для построения новых тканей и синтеза коллагена. Поэтому, если мелкие порезы или царапины заживают медленнее, чем обычно, стоит обратить внимание на рацион. «Организм не может эффективно восстанавливаться без достаточного количества белка», — объясняет диетолог.

3. Отсутствие прироста мышц, даже при физических тренировках

Физическая нагрузка без достаточного количества белка не дает результата в виде роста мышечной массы. Белок нужен для восстановления и построения мышечной ткани.

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4. Выпадение волос без очевидной причины

Доктор медицинских наук Гэри Голденберг из медицинской школы Икана при больнице Маунт-Синай замечает: организм использует белок для поддержания здорового цикла роста волос. Если в рационе его не хватает, могут возникать сбои в формировании новых волосяных фолликулов, что постепенно приводит к выпадению волос.

5. Ломкость и сухость ногтей

Ногти состоят из кератина — одного из видов белка. Когда его недостаточно, ногти становятся тонкими, хрупкими и склонными к расслоению. Также важно обеспечивать организм другими питательными веществами — в частности биотином, кальцием, витаминами С и Е.

Дипломированный нутрициолог Кэри Ганс отметила, что чтобы избежать белкового дефицита, важно равномерно распределять потребление белка в течение дня, а не только сосредотачивать его на ужин. Добавить в рацион белковые продукты можно постепенно — например, увеличить порцию йогурта на завтрак или добавить белковый порошок в кофе. К примеру, белком богаты яйца, греческий йогурт, сыр, тофу, копченый лосось и специальные пищевые добавки.

Напомним, ученые развенчали миф о вреде глютена. Также мы писали о том, что произойдет с вашим организмом, если прекратить употреблять глютен.

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