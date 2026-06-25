5 симптомов рака, которые легко спутать со старением: предупреждение онколога

Онкология / © Credits

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Постоянная усталость, неожиданная потеря веса или боль в спине часто кажутся последствиями старения. Однако, по словам врача, иногда именно такие изменения могут быть первыми признаками онкологического заболевания. Если симптомы не проходят в течение нескольких недель или постепенно усиливаются, их не стоит игнорировать.

Об этом сообщило издание New York Post.

По словам врача, пожилые люди нередко откладывают обращение к врачам, поскольку объясняют ухудшение самочувствия естественным старением, а не возможным заболеванием. Он отмечает, что многие пациенты уже после постановки диагноза вспоминают: определенные симптомы появились ещё за несколько недель или даже месяцев до этого.

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«Я бы сказал, что значительная часть пациентов может оглянуться назад и определить симптомы, которые присутствовали в течение недель или месяцев до постановки диагноза, но которые связывались со старением, стрессом, работой, перенесенной травмой, менопаузой или другими распространёнными заболеваниями», — отметил онколог и главный научный и инновационный сотрудник Института рака Орландо Джад Чахуд.

Чахуд подчеркивает, что его цель — не вызывать у людей беспокойство, а обратить внимание на изменения, которые нельзя автоматически списывать на возраст. Он советует не паниковать из-за каждого нового симптома, но если он остаётся непонятным и длится более нескольких недель, стоит обсудить его с врачом.

Одним из наиболее распространенных симптомов, который люди часто игнорируют, является постоянная усталость. Если чувство истощения не соответствует уровню физических нагрузок, усиливается и не проходит даже после полноценного отдыха, это может быть связано не только со стрессом или возрастом. По словам онколога, такая усталость иногда сопровождает рак толстой кишки, почек, а также некоторые виды рака крови, в частности лейкемию и лимфому.

Еще один тревожный сигнал — потеря веса. Некоторые люди воспринимают её как положительное изменение или связывают со снижением аппетита с возрастом. Однако врач предупреждает: если человек потерял 5% или более массы тела в течение шести-двенадцати месяцев без видимой причины, это требует медицинской оценки. Подобный симптом может сопровождать рак поджелудочной железы, легких, желудка и колоректальный рак.

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Не менее важно обращать внимание на изменения в стуле. Хотя запоры или диарея часто возникают из-за особенностей питания, длительные нарушения работы кишечника также могут быть связаны с колоректальным раком. Онколог рекомендует не игнорировать изменения частоты, формы, размера или консистенции стула. В частности, кал очень тонкой формы, похожий на карандаш, иногда может свидетельствовать о наличии опухоли в конце толстой кишки или на ее внутренней оболочке.

Кроме того, врач призывает не игнорировать симптомы, связанные с мочеиспусканием. Частые походы в туалет, регулярные ночные пробуждения из-за потребности помочиться или появление крови в моче нередко объясняются возрастными изменениями или увеличением простаты. Однако, по словам Чахуда, эти симптомы могут быть связаны также с раком мочевого пузыря, почек или простаты.

К числу симптомов, которые часто недооценивают, онколог также относит постоянную боль, ломоту или боль в спине. Он объясняет, что в большинстве случаев боль не связана с онкологией. Однако если боль не проходит, постепенно усиливается или становится постоянной, ее не стоит оставлять без обследования. В некоторых случаях она может быть связана с раком костей, почек, поджелудочной железы или других органов.

В отдельности врач отмечает, что страх является одной из самых распространенных причин, по которым люди откладывают визит к врачу. Одни боятся услышать серьёзный диагноз, другие стесняются своих симптомов или переживают, что зря отнимут время у врачей. Однако такая отсрочка может дорого обойтись, ведь раннее выявление многих видов рака значительно повышает эффективность лечения.

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Напомним, рак кожи не всегда проявляется изменениями в родинках. Врач предупреждает, что тревожными признаками могут быть красные пятна, шелушение кожи или ранки, которые долго не заживают.

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