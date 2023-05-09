5 способов замедлить старение кожи, не ложась под нож хирурга – советы врача

Ботокс, филлеры и косметическая хирургия являются одними из популярнейших способов замедления нежелательных признаков старения.

Но эти дорогостоящие процедуры могут сопровождаться побочными эффектами и опасностями, такими как инфекция, боль и образование рубцов, говорит доктор Асия Маула, врач общей практики и директор частной медицинской компании в Лестере. Об этом пишет dailymail.co.uk.

Она поделилась своими советами о том, как сохранить молодость, не ложась под нож хирурга.

Йога для лица

Йога помогает расслабиться, укрепить мышцы и стимулирует кровоток. Выполнение упражнений, изолирующих мышцы лица, может помочь ему выглядеть более подтянутым. Это связано с тем, что йога для лица стимулирует приток крови, что способствует выработке коллагена – белка, поддерживающего кожу и другие ткани.

Чтобы увидеть результаты, эксперты предлагают начать с практики йоги для лица дважды в день: раз утром, когда вы просыпаетесь, и вечером перед сном.

Массажные линии лица / Фото: mamaplus.md

Все, что вам нужно, это пять минут и выбрать три-четыре позы, удерживаемые по 30 секунд каждая после быстрой разминки.

"Для разминки откройте челюсть, словно вы зеваете, а затем поднимите глаза, чтобы посмотреть в потолок, не двигая лбом, задержитесь на 10 секунд и повторите. Для одной позы предлагаю отвести подбородок в сторону и немного приподнять его, сжав губы в поцелуе. Удерживайте так в течение 10 секунд и поменяйте бок, чтобы повторить", – поделилась докторша.

Гипербарическая оксигенотерапия

По словам Маулы, оксигенотерапия – еще один способ омоложения кожи. Воздух, которым мы дышим, состоит всего на 20 процентов из кислорода, а остальные составляют другие газы, включая азот и углекислый газ.

Но гипербарическая оксигенотерапия (ГБО) включает вдыхание 100-процентного кислорода, лежа в гипербарической камере в форме трубы.

Чистый кислород стимулирует выработку коллагена, который может уменьшить тонкие линии и морщины, отмечает врач. Помимо косметических эффектов было выявлено, что терапия улучшает концентрацию и память – навыки, имеющие тенденцию ослабевать с возрастом.

Это также увеличивает кровообращение, что, по ее словам, может уменьшить пигментные пятна, дряблость кожи, морщины, плохую структуру коллагена и повреждения клеток, а также улучшить эластичность кожи.

Времяпровождение на улице

Мы все чувствуем себя лучше, когда выходит солнце. Но сами солнечные лучи также могут помочь нам избежать морщин. Воздействие солнечного света является естественным источником витамина D, который необходим для поддержания здоровья костей, зубов и мышц.

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Тот же витамин также играет роль в регулировании иммунной системы и уменьшении воспаления, что может помочь замедлить процесс старения, говорит Асия.

Солнечные лучи могут также помочь снизить стресс, связанный с возрастными изменениями, такими как высокое кровяное давление, сердечные заболевания и снижение когнитивных функций. Тем не менее, жизненно важно наслаждаться солнцем разумно и пользоваться солнцезащитным кремом.

Чрезмерное действие УФ-излучения солнца может повредить ДНК в клетках кожи и вызвать рак кожи, а также привести к преждевременному старению кожи.

Акупунктура

Лечение основано на древней китайской медицине. Но акупунктура, включающая введение тонких игл в определенные части тела, становится все более популярной в качестве альтернативы наполнителям.

Теоретически это работает, вызывая травму кожи, что вызывает высвобождение фибробластов, также известных как "заживляющие клетки", для фиксации этих участков коллагеном.

Врач Маула говорит, что этот процесс также запускает выработку эластина, который помогает при потере упругости кожи.

В результате лечения обвисшие мышцы подтягиваются и тонизируются. По словам женщины, может потребоваться шесть или более сеансов, чтобы увидеть эффект омоложения.

Спать

Чтобы выглядеть моложе, важно хорошо высыпаться. Временные темные круги, опухшие веки и бледная кожа – хорошо известные побочные эффекты недосыпания.

Но исследования показывают, что недостаточное количество "закрытых глаз" приводит к нежелательным эффектам старения.

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Исследование 2013 года, в ходе которого американские ученые обследовали 60 женщин от 30 до 50 лет, показало, что у тех, кто страдал от плохого сна, чаще были мелкие морщинки и неравномерный тон кожи.

А эксперимент со сном, опубликованный в журнале Royal Society Open Science в 2017-м, показал, что после плохого ночного сна вы кажетесь менее привлекательными.

Согласно исследованию Калифорнийского университета, проведенного в 2015 году, кроме этого косметического эффекта, недостаточный сон может ускорить старение клеток организма.

Напомним, ТикТок-блогерша показала, сколько бактерий живет в сушилках для рук в общественных туалетах. Она призвала дважды подумать, прежде чем использовать сушилку в общественном туалете.

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