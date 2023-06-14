5 тревожных сигналов, которыми организм сообщает вам об изменениях состояния здоровья

Расплывчатые или общие симптомы могут являться первыми признаками серьезного заболевания, требующего дальнейшего обследования.

Вот пять предупредительных признаков, по которым ваш организм пытается сказать, что что-то со здоровьем не так.

Головокружение

Головокружение может возникнуть из-за слишком быстрого вставания или небольшого обезвоживания. В то же время, постоянные головокружения могут быть признаком проблемы с мозгом, желудочно-кишечной системой или заболеванием, которое влияет на зрение или внутреннее ухо.

Многие заболевания могут привести к головокружению. Даже тревожное состояние может вызвать головокружение", — говорят специалисты.

Низкое содержание гемоглобина ( анемия ), также вызывает головокружение.

Вирусная инфекция внутреннего уха может вызвать временное головокружение. Высокое или низкое кровяное давление вызывает головокружение, усталость и общую слабость.

Головокружение может быть и результатом высокого или низкого уровня сахара в крови, диабета, заболеваний щитовидной железы или сердечно-сосудистых заболеваний. Обратитесь к врачу, если вы часто чувствуете головокружение или оно сопровождается тошнотой или рвотой.

Обильное потоотделение

Чрезмерное потоотделение или гипергидроз может являться следствием менопаузы, ожирения, чрезмерных физических упражнений, тревоги или стресса и даже употребление слишком острой пищи.

Но обильное потоотделение также может свидетельствовать о проблемах со щитовидной железой, диабете или проблемах с сердцем.

"Гипергидроз — это чрезмерное потоотделение, то есть в четыре-пять раз больше, чем нужно вашему телу для контроля за температурой... Пот может быть горячим или холодным", — говорит доктор Адам Фридман, профессор и временный руководитель кафедры дерматологии. и медицинских наук Университета Джорджа Вашингтона

Вы можете испытывать стресс или волноваться, просто расслабляться во время просмотра телевизора, неважно: вы будете излишне потеть. Гипергидроз обычно является симптомом диабета, гипертиреоза, определенных инфекционных болезней и даже рака, а также обильное потоотделение часто является побочным эффектом от употребления определенных лекарств, таких как препараты высокого кровяного давления или даже антидепрессантов.

Вам все время холодно

Постоянное ощущение холода может свидетельствовать о ряде проблем со здоровьем, включая гипотиреоз, анемию, плохую циркуляцию крови.

Гипотиреоз – признак того, что ваша щитовидная железа производит слишком мало гормонов, чтобы регулировать обмен веществ и температуру тела. Это часть терморегуляции, процесса, посредством которого ваше тело регулирует температуру, чтобы оставаться в пределах нормы. Например, когда вы спите, работа организма замедляется, чтобы сохранить энергию, и ваше тело охлаждается.

Низкий уровень сахара в крови или гипогликемия также может являться виной этому. Способ исправить это – не питаться шесть раз в день или есть сахар, когда уровень сахара в крови низкий. Другие причины включают в себя низкое содержание железа или дефицит определенных витаминов.

Вы нечаянно теряете вес

Непонятная потеря веса обычно является признаком чего-то более серьезного: рака желудка, проблем со щитовидной железой, болезни Крона, сердечно-сосудистой системы, болезни Аддисона, болезни Паркинсона, СПИДа, желудочно-кишечных проблем, проблем с зубами, депрессии или тревоги, побочных эффектов лекарств, отпускаемых по рецепту, целиакии, диабета, паразитарной инфекции, недиагностированных расстройств пищевого поведения, отека поджелудочной железы, злоупотребления алкоголем, проблем с глотением или деменцией.

Чтобы определить, что именно вызывает потерю веса, обратитесь к врачу.

Родинки на коже, которых раньше не было

Необычные родинки или пятна на коже, изменяющие форму, цвет или недавно появившиеся, могут свидетельствовать о серьезных проблемах.

Если родинки или веснушки круглые, симметричные или не изменяются, скорее всего, все в порядке.

Но если пятна новые, растущие, асимметричные или не имеющие четких границ, они могут являться признаком меланомы, смертельного типа рака кожи.

Рак кожи является самым распространенным видом онкологии по всему миру. Каждый год регистрируется больше новых случаев рака кожи, чем всех других видов рака вместе взятых.

Даже нераковые родинки неправильной формы могут быть признаком того, что у вас повышен риск рака кожи.

Обследуйте свою кожу, наблюдайте за своими родинками и регулярно проверяйте их на наличие каких-либо изменений.

Напомним, боли в горле чаще всего являются симптомом фарингита или другой инфекции верхних дыхательных путей.

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