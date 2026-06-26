5 видов чая, которые могут защитить сердце и помочь снизить уровень холестерина

Чай / © Фото из открытых источников

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Чай может стать полезным дополнением к здоровому образу жизни для людей с повышенным уровнем холестерина. Наибольшее количество научных доказательств на данный момент имеется в отношении зелёного чая, однако определённое положительное влияние могут оказывать также белый, чёрный, улун и некоторые травяные чаи.

Об этом сообщил фармацевт, сославшись на результаты клинических исследований, передает издание Verywell Health.

В то же время специалисты подчеркивают: чай не заменяет лечение, назначенное врачом, а лишь может дополнять его.

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Настоящий чай изготавливают из растения Camellia sinensis. К нему относятся зелёный, белый, чёрный чай и улун. Они содержат кофеин и отличаются способом обработки. Травяные чаи, напротив, готовят из других растений, и большинство из них не содержит кофеина.

Наибольшее количество доказательств пользы для уровня холестерина имеется в отношении зеленого чая. Согласно обзору 31 клинического исследования, его регулярное употребление связано со снижением общего холестерина и уровня «плохого» холестерина ЛПНП. Также имеются данные о том, что зеленый чай может влиять на уровень триглицеридов, однако это требует дополнительного изучения.

Белый чай также богат антиоксидантами — катехинами. В исследовании с участием 54 взрослых с ожирением он способствовал снижению общего холестерина, ЛПНП и триглицеридов. В то же время исследователи отмечают, что для подтверждения этого эффекта необходимы более масштабные исследования.

Что касается черного чая, научные данные пока менее убедительны. Отдельные клинические испытания показали незначительное снижение общего холестерина и ЛПНП, однако доказательств пока недостаточно, чтобы рекомендовать его в качестве средства для борьбы с высоким холестерином.

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Определенный положительный эффект продемонстрировал также чай улун. Исследования показывают, что он может способствовать повышению уровня «хорошего» холестерина ЛПВП, а также способствовать снижению общего холестерина и ЛПНП.

Среди травяных чаев перспективными считаются напитки из гибискуса и мелиссы. По результатам небольших клинических исследований, чай из гибискуса способствовал снижению уровня ЛПНП, а чай из мелиссы, который участники употребляли два раза в день, помог снизить общий холестерин и триглицериды у женщин с определенным нарушением сердечного ритма.

Эксперты отмечают, что в исследованиях использовались различные схемы употребления чая — от двух до пяти чашек в день в зависимости от вида напитка. Однако универсальной рекомендуемой дозы для снижения уровня холестерина пока не существует.

Несмотря на потенциальную пользу, чай подходит не всем. Напитки, содержащие кофеин, могут вызывать тревожность, бессонницу, головную боль, расстройства желудка или другие побочные реакции. Травяные чаи также могут вступать во взаимодействие с лекарственными препаратами и в отдельных случаях вызывать нежелательные последствия.

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Поэтому перед регулярным употреблением чая или растительных добавок в лечебных целях специалисты рекомендуют проконсультироваться с врачом, фармацевтом или диетологом.

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