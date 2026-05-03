6-летнему мальчику удалили опухоль, которую первоначально приняли за "неразвитого близнеца"

В Китае врачи провели сложную операцию 6-летнему мальчику, у которого обнаружили 6,6-сантиметровую опухоль в горле.

Как пишет SCMP сначала образование даже ошибочно описывали как «неразвитого близнеца», однако впоследствии медики уточнили диагноз — это была тератома.

Мальчик по имени Сяолян в течение примерно полугода страдал сильным храпом и мог есть только мягкую пищу. Его мать Лю обратила внимание на необычные симптомы и отвела сына на обследование.

Первые врачи в местной клинике обнаружили в горле ребенка опухолевидное образование размером с яйцо и заявили, что лечение у них невозможно. Затем мальчика перевезли в Детскую больницу Университета Фудань в Шанхае, где его осмотрел отоларинголог Чэнь Чао.

Медики установили, что образование является тератомой — редкой опухолью, которая может содержать различные типы тканей, включая жир, хрящ или волосы. Из-за необычного вида в соцсетях поначалу появились предположения, что это может быть «неразвитый близнец», однако эксперты опровергли эту версию.

Специалисты объяснили, что тератомы формируются из собственных клеток организма, а не отдельный эмбрион. В редких случаях они могут напоминать "плод в плоде", но это другой медицинский феномен.

Случай Сяоляна считается особенно редким из-за расположения опухоли в области горла и ее размера, а также из-за того, что она была прикреплена к сонной артерии, что значительно осложняло хирургическое вмешательство.

Врачи провели малоинвазивную операцию, длившуюся около трех часов. Опухоль удалось удалить поэтапно, после чего ребенок быстро пошел на выздоровление – уже через пять дней мальчик почти полностью восстановился.

После операции, по словам матери, аппетит мальчика резко улучшился.

«Он постоянно говорил, что голоден и хочет есть. Он просил, что раньше не ел, например, паровые булочки», — рассказала Лю.

Врачи призывают родителей обращать внимание на продолжающийся храп или изменения во время сна у детей, ведь это может свидетельствовать о серьезных проблемах с дыхательными путями.

