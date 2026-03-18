6 напитков, которые могут помочь снизить артериальное давление

Давление

Высокое артериальное давление (гипертония) является распространенным состоянием, которое без должного контроля может приводить к сердечно-сосудистым заболеваниям и другим осложнениям. По оценкам, с ним сталкивается значительная часть взрослого населения. Врачи отмечают: кроме медикаментов и рациона, на показатели давления могут влиять и отдельные напитки.

Об этом сообщило издание verywellhealth.

Среди таких напитков — зеленый и черный чай. Исследования показывают, что регулярное их употребление в течение нескольких месяцев может снижать как систолическое, так и диастолическое давление. При этом зеленый чай имеет несколько более выраженный эффект.

Свекольный сок также входит в перечень напитков, которые могут помочь. Он содержит нитраты, которые в организме превращаются в оксид азота. Это вещество способствует расширению сосудов, в результате чего сердцу легче перекачивать кровь. В исследованиях с участием людей с гипертонией фиксировали снижение систолического давления после употребления свекольного сока.

Еще один вариант — томатный сок без добавления соли. В одном из исследований участники, которые в течение года ежедневно пили такой напиток, имели более низкие показатели артериального давления. Также у них уменьшался уровень холестерина липопротеинов низкой плотности.

Научные данные свидетельствуют и о возможном эффекте гранатового сока. Согласно результатам анализов, его регулярное употребление может снижать как систолическое, так и диастолическое давление. Гранат содержит витамин С, фолат и антиоксиданты, однако специалисты советуют выбирать варианты без добавления сахара.

В перечень также относят ягодные соки, в частности клюквенный и вишневый. Обзор исследований показал, что они могут способствовать снижению показателей давления. Как и в других случаях, рекомендуют избегать подслащенных напитков.

Отдельно упоминают обезжиренное молоко. Некоторые исследования указывают на связь между его употреблением и более низким уровнем артериального давления. В то же время ученые отмечают, что доказательств пока недостаточно, чтобы подтвердить прямой эффект у людей с гипертонией.

Что касается обычной воды, то она важна для поддержания водного баланса, однако не имеет прямого влияния на снижение давления, если организм не обезвожен. Специалисты советуют придерживаться достаточного уровня потребления жидкости.

В то же время некоторые напитки могут повышать риск гипертонии. В частности, речь идет об алкоголе, который связывают с ростом систолического давления, а также о напитках с кофеином — кофе, энергетиках и части чаев. Кроме того, регулярное потребление сладких газированных напитков также ассоциируют с более высокими показателями давления.

Эксперты отмечают: для контроля артериального давления важен комплексный подход. Среди основных рекомендаций — ограничение потребления соли, сбалансированное питание с преобладанием растительных продуктов, регулярная физическая активность, поддержание здоровой массы тела и управление стрессом. Также советуют отказаться от табака.

