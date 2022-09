6 признаков того, что вы стареете быстрее, чем должны

Старение является комплексом биологических изменений, возникающих по мере природного развития на протяжении всей жизни.

Из всех признаков преждевременного старения издание Eat this, not that! выделяет шесть основных:

Одним из основных признаков преждевременного старения можно считать хронические боли и воспаления, которые для большинства людей стали частью повседневной жизни. Воспаление может вызвать даже не полезная еда. Появляются сбои в работе желудочно-кишечного тракта, нарушение стула. Дело в том, что с течением времени снижается не только количественный состав, но и разнообразие кишечной микрофлоры. Это приводит к ряду проблем не только желудочно-кишечного тракта, но и эндокринной и иммунной системой (более 90% иммунных клеток находятся в кишечнике). Также нарушается усвоение питательных веществ, витаминов, микроэлементов. Утрата мышечной массы. Мускульная масса начинает снижаться примерно в 30 лет, и этот процесс ускоряется с возрастом. Причин потери несколько, в том числе снижение выработки гормонов, уменьшение количества мышечных клеток. Этот естественный процесс может быть ускорен плохим питанием, отсутствием физических упражнений и приемом некоторых лекарств. Одним из наиболее заметных признаков старения является изменение внешнего вида кожи. С возрастом она становится более тонкой и менее эластичной, что приводит к появлению морщин, пигментных пятен и сухости. Если добавить к этому внешние факторы, такие, как влияние солнца и курения, то этот процесс еще ускоряется. Кости становятся слабее. Возникает скованность движений — с возрастом становится трудно выполнять те действия, которые были привычными на протяжении многих лет. Возникают боли в мышцах и суставах, последние теряют подвижность. Также снижается тонус мышц и тканей, это сказывается не только на работе опорно-двигательного аппарата, но и на мочеполовой и сердечно-сосудистой системах. Этому процессу могут способствовать несколько факторов, включая отсутствие физических упражнений, неправильное питание и определенные болезни. Начинает выпадать волосы в большом количестве. Выпадение волос является нормальной частью процесса старения, однако потеря большого количества волос может означать, что вы стареете быстрее, чем нужно. Трудно уснуть. Сон оказывает большое влияние зависит от нашего состояния. У пожилых людей смещены фазы сна – фаза глубокого сна бывает очень короткой, а первый этап сна увеличен. Пожилые люди спят некрепко, частенько они пробуждаются среди ночи, и потом долгое время не могут снова заснуть.

