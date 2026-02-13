6 самых полезных видов яблок для пищеварения, сердца и уровня сахара

Яблоки / © Pixabay

Яблоки — не просто сезонный фрукт, а доступный источник клетчатки и антиоксидантов, которые поддерживают здоровье сердца, кишечника и стабильный уровень сахара в крови. Исследования показывают, что отдельные сорта могут иметь более выраженное влияние на эти показатели.

Об этом сообщило издание verywellhealth.

Red Delicious

Среднее яблоко этого сорта содержит около 5 г клетчатки — это более 17% суточной нормы. Также в нем примерно 22 г сахара и 29 г углеводов — меньше, чем в некоторых других сладких красных яблоках.

Red Delicious богаты антиоксидантами, в частности кверцетином, который связывают с уменьшением воспаления и риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Гала

Одно среднее яблоко содержит около 4 г клетчатки. В одном из исследований люди, которые ежедневно в течение шести недель ели по три яблока сорта Гала, имели в среднем на 17% ниже уровень С-реактивного белка (СРБ) — маркера воспаления — по сравнению с теми, кто не потреблял этот фрукт. Повышенный СРБ ассоциируется с риском сердечных болезней, диабета 2 типа и болезни Альцгеймера.

Фудзи

Сорт Фудзи также содержит около 4 г клетчатки. Пектин в этих яблоках выполняет роль пребиотика — поддерживает баланс полезных бактерий в кишечнике и дольше сохраняет чувство сытости.

Исследование показало, что употребление двух яблок Фудзи ежедневно в течение недели повышает уровень ферментов, связанных с антиоксидантной защитой организма.

Ханикрисп (Honeycrisp)

Среднее яблоко содержит примерно 3 г клетчатки. Этот сорт известен высоким содержанием фенольных антиоксидантов, которые могут замедлять процессы старения и снижать риск сердечных заболеваний.

Ханикрисп также содержит флоридзин-соединение, которое связывают с потенциальной способностью уменьшать усвоение глюкозы и поддерживать контроль уровня сахара в крови.

Ренетта Канада

Содержит около 2,6 г клетчатки. В рандомизированном исследовании употребление двух яблок этого сорта ежедневно в течение восьми недель было связано со снижением общего холестерина и липопротеинов низкой плотности (ЛПНП).

Растворимая клетчатка может помогать предотвращать образование атеросклеротических бляшек.

Гренни Смит (Granny Smith)

Одно среднее яблоко содержит около 2,5 г клетчатки. Этот сорт имеет один из самых низких показателей содержания сахара среди яблок. Половина плода содержит около 10 г сахара и 14 г углеводов, что делает его популярным выбором для людей, которые контролируют уровень глюкозы в крови.

Как добавить больше яблок к рациону питания

Яблоки можно употреблять как самостоятельную закуску или сочетать с ореховой пастой или сыром. Их добавляют в салаты, выпечку, подают тушеными к мясным блюдам или супам. Специалисты советуют есть яблоки вместе с кожурой, ведь именно там содержится значительная часть клетчатки и антиоксидантов.

Хранить плоды можно в холодильнике — так они дольше будут оставаться свежими.

Хотя аллергия на яблоки случается редко, у некоторых людей возможен синдром оральной аллергии — зуд или отек во рту и горле после употребления. В таком случае стоит обратиться к врачу.

Напомним, ранее мы сообщали, где скрывается клетчатка и какие продукты стоит добавить в рацион уже сегодня.