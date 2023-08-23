6 суперпродуктов для лучшего пищеварения и здорового кишечника: диетологи предоставили перечень

Улучшайте процессы пищеварения в организме и поддерживайте здоровье кишечника с помощью этих продуктов, рекомендованных диетологами.

Поддержка вашего пищеварения и здоровья кишечника важна. Но здоровый кишечник может также поддерживать некоторые удивительные функции, такие как иммунитет и психическое здоровье.

Об этом сообщают западные специалисты со ссылкой на результаты нового исследования.

Есть много факторов, которые могут влиять на наше пищеварение и здоровье кишечника, в частности, генетика, использование определенных лекарств. И когда речь идет о рационе, определенные блюда могут чрезвычайно поддерживать здоровье кишечника, тогда как другие могут препятствовать этому. Как правило, рацион, в котором много ультраобработанных продуктов, диета с низким содержанием фруктов и овощей, а также включение большого количества алкоголя в рацион может отрицательно повлиять на здоровье кишечника.

Но что делает эти овощи столь важными для кишечника? Исследуем.

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Фисташки

Фисташки являются растительным источником полноценного белка, который содержит 3 г клетчатки на одну унцию. Комбинация клетчатки и фитохимических веществ, присутствующих в фисташках, может достигать части толстой кишки, помогая модулировать состав микробиоты. В одном исследовании, где речь шла о влиянии ежедневного потребления фисташек по сравнению с миндалем, первые орешки продемонстрировали большее влияние, чем миндаль, на микробиот кишечника, увеличивая количество потенциально полезных бактерий, которые могут поддерживать наше здоровье.

Сочетание клетчатки, поддерживающей здоровье кишечника, со здоровыми жирами и растительными белками, обеспечивающими фисташки, позволяет снижать уровень сахара в крови у больных диабетом, что, безусловно, является бонусом.

Кефир

Этот кисломолочный напиток содержит молочнокислые бактерии, что благоприятно действует на регулирование здоровья кишечника и даже лечит его или предотвращает воспалительные заболевания кишечника. Этот продукт может оказывать положительное воздействие на микробиом кишечника и способствовать противовоспалительному действию. А это уже два аспекта, которые могут поддерживать здоровье кишечника.

Увеличение количества полезных бактерий в кишечнике – это плюс регулярного употребления кефира.

Кресс-салат

Кресс-салат

В традиционной медицине кресс-салат является пищеварительной пищей, которая используется для его облегчения. Эта зелень имеет низкую калорийность и является природным источником клетчатки, питательного вещества, помогающего поддерживать здоровье пищеварения. Данные, опубликованные в Journal of Nutrition, свидетельствуют о том, что потребление кресс-салата и других крестоцветных овощей может положительно изменить микробиом кишечника, помогая здоровому балансу "хороших" бактерий, поддерживающих наше иммунное здоровье и потенциально борющихся с хроническим низкокачественным микроорганизмом.

Чернослив

Есть причина, почему чернослив так популярен в домах для людей в возрасте: он отличная пища для пищеварения. Одна порция чернослива содержит 3 г растворной и нерастворимой клетчатки, которая может помочь поддержать здоровье пищеварения. Доказано, что чернослив значительно увеличивает вес и частоту стула. Одно исследование, которое в течение 8 недель оценивало сорок человек с запорами, показало, что употребление 50 граммов чернослива ежедневно (приблизительно 4-6 черносливов) привело к улучшению постоянства и частоты дефекации по сравнению с потреблением клетчатки подорожника.

Среди женщин в постменопаузе после 12 месяцев постоянного потребления чернослива происходит обогащение бактериями Lachnospiraceae, а также уменьшение бактерий Clostridium sensu stricto 1, которые считаются патогенными.

Отметим, что Lachnospiraceae – это группа бактерий, которые, как известно, производят короткоцепочечные жирные кислоты и помогают поддерживать цельность кишечного барьера вместе со способностью снижать маркеры воспаления в организме.

Банан

Как и многие другие фрукты, бананы являются источником клетчатки, которая является суперпродуктом, который может помочь поддерживать пищеварение и здоровую микробиоту кишечника благодаря регулярным стулам. И если вы любитель слегка недозрелых бананов (таких, которые имеют немного зеленую кожуру), знайте, что вы получаете дополнительное количество пребиотической клетчатки с этим фруктом. Пребиотики действуют как "топливо" для пробиотических бактерий, помогая поддерживать здоровье вашей микробиоты важным способом.

Чеснок

Помимо мощного вкуса, чеснок содержит пребиотические компоненты, антибактериальные соединения и соединения серы, которые помогут поддержать наше здоровье уникальными способами. В частности, пребиотический эффект поддерживает рост штамма пробиотических бактерий ацидофильной группы, что приносит пользу людям с диареей.

Потребление чеснока способствует положительным изменениям в микробиоте кишечника, особенно среди субъектов с ожирением.

Чеснок также является фантастическим дополнением к блюдам, если вы сосредоточены на понижении потребления натрия, поскольку этот ингредиент может сделать ваши рецепты удовлетворительными вкусовыми качествами без лишней соли.