6 вещей, которые нельзя делать после 18:00: кардиолог предупредил о рисках для сердца

Сердце / © Credits

Некоторые вечерние привычки могут незаметно вредить сердцу. Кардиолог объяснил, от чего стоит отказаться после 18:00, чтобы снизить риски для здоровья.

Об этом сообщило издание Express.

Кардиолог доктор Франческо Ло Монако, основатель Национальной кардиологической клиники в Лондоне и автор книги о здоровье сердца, назвал шесть привычек, которых он избегает в вечернее время. По его словам, даже на первый взгляд безопасные действия могут влиять на работу сердечно-сосудистой системы.

Как отмечает Британский фонд сердца, около 8 миллионов людей живут с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а более половины населения в течение жизни может столкнуться с такими проблемами. Именно поэтому важно обращать внимание не только на питание или физическую активность, но и на ежедневные привычки.

Использование сильных ополаскивателей для рта

Антибактериальные средства могут уничтожать бактерии, которые участвуют в выработке оксида азота. Это соединение помогает сосудам расслабляться и поддерживает их гибкость. Его недостаток может влиять на уровень артериального давления. Влияние синего света перед сном

Смартфоны и другие гаджеты излучают свет, который подавляет выработку мелатонина. Этот гормон не только регулирует сон, но и обладает антиоксидантными свойствами, важными для состояния сосудов. Интенсивные статические упражнения вечером

Планка или другие подобные нагрузки могут повышать артериальное давление на несколько часов. Вечером организм должен переходить к восстановлению, поэтому врач советует ограничиться легкими упражнениями. Употребление успокоительных добавок без контроля

Вещества вроде L-теанина, содержащегося в зеленом чае, могут влиять на нервную систему и сердечный ритм. По словам врача, их эффект не всегда предсказуем, особенно вечером. Длительная задержка дыхания

Дыхательные практики могут быть полезными, однако чрезмерная задержка дыхания способна снижать уровень кислорода и создавать дополнительную нагрузку на сердце, особенно у людей с сопутствующими проблемами. Поздние приемы пищи

Употребление пищи менее чем за три часа до сна заставляет организм оставаться активным, когда он должен отдыхать. Это может влиять на артериальное давление и замедлять восстановление сердца ночью.

Употребление пищи менее чем за три часа до сна заставляет организм оставаться активным, когда он должен отдыхать. Это может влиять на артериальное давление и замедлять восстановление сердца ночью.