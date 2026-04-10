6 вещей, которые нельзя делать после 18:00: кардиолог предупредил о рисках для сердца
Некоторые привычные действия вечером могут повышать давление и мешать восстановлению организма. Врач назвал шесть вещей, которых стоит избегать после 18:00.
Кардиолог объяснил, от чего стоит отказаться после 18:00, чтобы снизить риски для здоровья.
Об этом сообщило издание Express.
Кардиолог доктор Франческо Ло Монако, основатель Национальной кардиологической клиники в Лондоне и автор книги о здоровье сердца, назвал шесть привычек, которых он избегает в вечернее время. По его словам, даже на первый взгляд безопасные действия могут влиять на работу сердечно-сосудистой системы.
Как отмечает Британский фонд сердца, около 8 миллионов людей живут с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а более половины населения в течение жизни может столкнуться с такими проблемами. Именно поэтому важно обращать внимание не только на питание или физическую активность, но и на ежедневные привычки.
Использование сильных ополаскивателей для рта
Антибактериальные средства могут уничтожать бактерии, которые участвуют в выработке оксида азота. Это соединение помогает сосудам расслабляться и поддерживает их гибкость. Его недостаток может влиять на уровень артериального давления.
Влияние синего света перед сном
Смартфоны и другие гаджеты излучают свет, который подавляет выработку мелатонина. Этот гормон не только регулирует сон, но и обладает антиоксидантными свойствами, важными для состояния сосудов.
Интенсивные статические упражнения вечером
Планка или другие подобные нагрузки могут повышать артериальное давление на несколько часов. Вечером организм должен переходить к восстановлению, поэтому врач советует ограничиться легкими упражнениями.
Употребление успокоительных добавок без контроля
Вещества вроде L-теанина, содержащегося в зеленом чае, могут влиять на нервную систему и сердечный ритм. По словам врача, их эффект не всегда предсказуем, особенно вечером.
Длительная задержка дыхания
Дыхательные практики могут быть полезными, однако чрезмерная задержка дыхания способна снижать уровень кислорода и создавать дополнительную нагрузку на сердце, особенно у людей с сопутствующими проблемами.
Поздние приемы пищи
Употребление пищи менее чем за три часа до сна заставляет организм оставаться активным, когда он должен отдыхать. Это может влиять на артериальное давление и замедлять восстановление сердца ночью.
Напомним, ранее мы сообщали, что новые данные свидетельствуют: продолжительность и время приема пищи могут влиять на старение организма. Ранние приемы пищи ассоциируются с более низкими рисками, тогда как поздние — с ухудшением показателей здоровья.