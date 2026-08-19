60 ступенек к долголетию: врачи назвали привычку, мгновенно снижающую риск инфаркта

Подъем по лестнице снижает риск смерти от сердечно-сосудистых болезней. / © pixabay.com

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Британские исследователи из Университета Восточной Англии и больницы Норфолка обнаружили, что регулярный подъем по лестнице связан с почти на 40% более низким риском смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Масштабный анализ медицинских данных более 450 тысяч пациентов подтвердил, что эта простая ежедневная привычка является очень эффективным методом профилактики инфарктов и инсультов.

Об этом пишет Medical News Today.

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Детали масштабного исследования

Чтобы выяснить реальное влияние этого вида активности на здоровье, ученые провели систематический обзор девяти крупных исследований, которые охватили 480 479 участников в возрасте от 35 до 84 лет. Медиана наблюдения за этими людьми составила 14 лет, что позволило экспертам получить максимально точные и репрезентативные долгосрочные результаты.

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Результаты оказались впечатляющими: люди, регулярно ходившие по лестнице, имели на 39% более низкий риск умереть от проблем с сердцем по сравнению с теми, кто постоянно пользовался лифтом. Кроме того, у этой группы участников риск смерти от других причин был ниже на 24%, а вероятность развития сердечной недостаточности или возникновения сердечного приступа оказалась минимальной.

«Сердечно-сосудистые заболевания можно в значительной степени предотвратить с помощью здорового образа жизни, включая регулярную физическую активность, правильное питание и отказ от курения», — отметил профессор Вассилиос Вассилиоу, один из авторов исследования.

Отдельный субанализ показал, что наибольшая польза для сердечно-сосудистой системы наблюдалась у участников, которые преодолевали около шести лестничных пролетов ежедневно. Это примерно 60–70 ступеней, которые позволяют достичь так называемой «золотой середины» в снижении рисков без чрезмерной и изнурительной нагрузки на организм.

Краткая активность вместо полноценных тренировок

Специалисты отмечают, что подъем по лестнице является формой энергичной физической активности, которая прекрасно интегрируется в обычную повседневную жизнь без затрат времени на поездки в спортзал. Даже короткие одно- или двухминутные всплески подвижности, если они повторяются несколько раз в течение дня, способны поддерживать тонус сердечной мышцы.

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Учитывая, что более четверти взрослого населения мира вообще не получает рекомендуемый уровень физической активности, такая практика может стать универсальным решением для улучшения общественного здоровья. Медики советуют просто выбирать лестницу дома, на работе или в общественных местах как наиболее реалистичную и доступную альтернативу фитнесу.

«Некоторые из рассмотренных нами исследований показали, что чем больше ступенек пройдено, тем больше польза для здоровья. Но даже небольшие изменения оказали ощутимое влияние», — объяснила соавтор работы Софи Паддок.

В то же время, эксперты напоминают, что такой вид упражнений подходит далеко не всем, поскольку создает дополнительное специфическое давление на суставы ног. Людям с остеоартритом, нарушениями опорно-двигательного аппарата или проблемами с мобильностью врачи советуют выбирать более безопасные альтернативы, такие как быстрая ходьба, плавание или езда на велосипеде.

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