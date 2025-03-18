7-летняя девочка оказалась в коме после вирусного челленджа TikTok: что она сделала (фото)

7-летняя девочка из Миссури, США, по имени Скарлет Селби оказалась в коме после того, как мягкая игрушка взорвалась, когда она пыталась выполнить вирусный челлендж TikTok.

"Все произошло так быстро", — поделился отец жертвы, 44-летний Джош Селби, в интервью Kennedy News, рассказывая об ужасном испытании. "Я услышал ее крик, и он походил на крик, от которого остывает кровь".

Скарлетт повторила вызов, который она увидела в TikTok и YouTube, где люди кладут NeeDoh – мягкий кубик-антистресс из резины с наполнителем из поливинилового спирта – в морозильную камеру, а затем в течение нескольких секунд разогревают его в микроволновке, чтобы сделать более пластичным.

"Она заморозила кубик NeeDoh накануне вечером, а на следующий день показала мне, что он стал жестким как камень, и играла с ним", — вспомнил папа. "Она положила его в микроволновку. Я наблюдал за ней и видел, как она прикоснулась к нему, чтобы проверить, не был ли он слишком горячим, когда она его вытащила".

Этот безобидный на вид эксперимент пошел кувырком после того, как желатиновая игрушка взорвалась, забрызгав лицо и грудь Скарлетт расплавленной липкой жидкостью.

Джош слышал, как его дочь кричала в агонии, после чего он подбежал и попытался соскоблить жгучую слизь с ее тела и одежды, что было сложно, учитывая, насколько "густым и липким" было вещество, похожее на напалм.

"Каждый раз, когда я касался ее, моя рука прилипала к ней", — жаловался расстроенный отец, который сказал, что "сорвал с нее рубашку", потому что желе тоже прилипло к ней.

Ее отец и мама, 35-летняя Аманда Бланкеншип, 30 минут везли дочь в детскую больницу Сент-Луиса. По словам Бланкеншип, она находилась в такой агонии, что "все еще кричала от боли" даже по прибытии в больницу.

"Это было ужасно, насколько она была напугана и насколько ей было больно", – сетовала женщина.

Скарлетт Селби / Фото: Kennedy News and Media

По прибытии в больницу медики ввели Скарлетт в состояние искусственной комы, в котором она находилась три дня, поскольку были озабочены тем, что ожоги на ее губах приведут к опуханию и закрытию дыхательных путей.

Ее губы были настолько сильно обожжены, что в течение всего недельного пребывания в больнице она была подключена к питающей трубке.

Медики решили не делать Скарлетт пересадку кожи во время пребывания в больнице, но ее мама озабочена тем, что со временем она может понадобиться, поскольку ее "рубцы очень сильны".

"После консультации с врачами мы собираемся дать ей несколько лет, возможно, до 12 лет, чтобы посмотреть, как растет ее тело, и будет ли шрам растягиваться и расти вместе с ней", — сказала ее мама, работающая парикмахершей. "Мы до сих пор ежедневно мажем ее кремами и силиконовыми мазями – это такие глубокие шрамы, торчащие из кожи".

Скарлетт Селби / Фото: Kennedy News and Media

По словам Бланкеншип, которая говорит, что часто видит, как ее дочь плачет, глядя в зеркало после ванны эти шрамы не только физические.

"Она очень стесняется, и я вижу, как она пытается прикрыть свой шрам рубашкой, когда мы бываем на людях, или она приходит из школы и говорит, что другой ребенок спросил ее о нем", — поделилась женщина. "Я говорю ей, что ей не нужно стесняться этого. Она через многое прошла, и это был ужасный, ужасный несчастный случай".

Джош призывает других родителей выбросить продукцию NeeDoh: "Я сказал абсолютно всем, чтобы они выбросили их, если у них есть. Продукт, который содержится внутри, похож на клей, так что вы, по сути, имеете взрывающийся на вас горячий клей. Как только он коснется вас, вы не сможете его снять".

Производитель Schylling Toys еще не отреагировал на инцидент, но на сайте есть предупреждение: "Не нагревать, не замораживать и не использовать в микроволновке, может повлечь травмы".

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