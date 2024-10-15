7-летняя девочка потеряла глаз из-за вейпа: что произошло (фото)

В Ирландии школьница потеряла глаз после того, как вейп "взорвался ей в лицо", покрыв кожу кислотой из аккумулятора.

Об этом сообщает Irish Mirror.

Руби Грейнджер только что купила мороженое из фургона, припаркованного у ее дома в пригороде Дублина Таллахт, когда произошел инцидент. Семилетняя девочка проходила мимо костра, который разожгла молодежь в этом районе, когда аккумуляторная батарея в пламени разорвалась и осколки полетели ей в лицо.

Ее мама, 32-летняя Сиара, рассказала в интервью газете: "Она шла к фургону, а когда возвращалась назад – бац, и что-то взорвалось ей в лицо. Все, что я слышала, это крики, она была в истерике, когда она дошла до дома, я чуть не потеряла сознание. Кровь заливала все ее лицо, я прижала ее к груди и вызвала скорую, я была вне себя".

Руби доставили в больницу Таллахт на скорой помощи, и в ту же ночь ее перевели в Королевскую больницу глаз и ушей Виктории. Ее семье сообщили, что врачи удалили глаз во время экстренной операции 5 октября.

"Врачи сказали, что это первый случай такого повреждения в результате пожара, они видели взрывы, но чтобы она потеряла весь глаз, глазницу, все", — рассказала Сиара. "Я не думаю, что до меня до конца дошло, что ребенок остался без глаза. На какую-то долю секунды вся ее жизнь изменилась, и моя тоже, когда она потерял глаз, я потеряла свой. Если бы я могла отдать ей свой глаз, я бы отдала. Я отдала бы все для нее, ей всего семь лет, и это никогда не должно было произойти с ней. Я не могу в это поверить".

Руби Грейнджер / Фото: GoFundMe

Мама четырех детей сказала, что медики считают, что повреждение было причинено кислотой аккумулятора, поскольку "глазное яблоко походило на пюре".

Маленькая Руби не почувствовала, как что-то попало в ее глаза, и тип повреждения не мог быть вызван физическим объектом.

После несчастного случая член семьи проверил место пожара и обнаружил остатки нескольких сгоревших вейпов, что подтвердило их подозрения.

Начат сбор средств для потерпевшей, которой нужно будет установить протез глаза. Врачи надеются, что через шесть недель глазница Руби заживет достаточно хорошо, и ей смогут сделать операцию.

В связи с случившимся в жизни девочки произойдут значительные изменения, в частности, ей придется перевестись в специализированную школу для детей с проблемами со зрением. Ее мать сказала: "Руби также никогда не сможет играть, как раньше, Руби также должна научиться балансировать из-за того, что у нее слепая сторона, и самое главное – Руби больше не может видеть правым глазом".

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