7 осенних фруктов, которые следует есть чаще: они могут поддержать организм

Фрукты / © Unsplash

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С наступлением холодов люди больше времени проводят в помещениях, поэтому растет актуальность профилактики сезонных респираторных инфекций. Хотя ни один продукт не может гарантированно защитить от простуды, сбалансированный рацион с достаточным количеством фруктов и овощей помогает обеспечить организм необходимыми питательными веществами.

Об этом пишет egeszsegkalauz.hu.

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Фрукты содержат витамины, клетчатку и разнообразные растительные соединения, необходимые для нормальной работы организма и иммунной системы. Среди осенних продуктов есть несколько особо удачных вариантов.

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Яблоки

Яблоки не относятся к фруктам с наибольшим содержанием витамина С, однако они богаты клетчаткой, в частности пектином. Эта растворимая клетчатка может использоваться бактериями кишечника, а состояние пищеварительной системы связано с нормальной работой иммунитета.

Также яблоки содержат флавоноиды и другие растения. Есть их можно с кожурой после тщательной мойки – именно в ней и непосредственно под ней содержится немало полезных веществ.

Груши

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Груши также являются хорошим источником клетчатки, также содержат витамин С и растительные соединения. Их можно добавлять в кашу, натуральный йогурт или салаты или есть как отдельный перекус.

Как и яблоки, груши по возможности лучше есть с кожурой – при условии, что пищеварительная система хорошо ее переносит.

Виноград

Виноград содержит витамин С и другие микронутриенты, но особый интерес представляют растительные соединения, в частности полифенолы. Темные сорта богаты ими особенно.

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В то же время это не означает, что виноград способен самостоятельно предотвратить инфекции. Его пользу следует рассматривать как часть разнообразного рациона.

Сливы

Сливы содержат клетчатку, витамин С, калий и растительные соединения. Они также могут быть полезны для пищеварения.

Отдельно отмечают чернослив – его часто используют как часть рациона при запорах благодаря содержанию клетчатки и сорбита. В то же время, сухофрукты следует есть умеренно, поскольку после удаления воды питательные вещества и природные сахара становятся более концентрированными.

Гранат

Осенью на полках магазинов появляется больше гранатов. Их зерна содержат клетчатку, витамин С и полифенолы – растительные соединения с антиоксидантными свойствами.

Добавлять гранат можно в йогурт, кашу или салаты. Цели зерна также предпочтительнее сок, поскольку содержат клетчатку.

Киви

Киви следует упомянуть прежде всего из-за высокого содержания витамина С. Он также содержит клетчатку, калий и другие питательные вещества.

Витамин С необходим для нормальной работы иммунной системы, однако его чрезмерное потребление не создает защитный барьер от простуды. Поэтому киви может являться частью сбалансированного рациона, но не заменяет полноценное питание.

Хурма

Хурма – еще один сезонный фрукт, который осенью становится более доступным. Она содержит клетчатку, витамин С и растительные соединения, в частности каротиноиды, которые придают плоду характерный оранжевый цвет.

Некоторые каротиноиды организм может превращать в витамин А. Он, в частности, необходим для нормального функционирования иммунной системы и поддержания здоровья кожи и слизистых.

Не только витамин С

Специалисты отмечают, что работа иммунной системы зависит не от одного витамина или отдельного продукта. Организму нужны разные витамины, минералы, белки и достаточное количество энергии.

Поэтому вместо поиска одного "суперфрукта" следует делать ставку на разнообразное питание. Регулярное употребление фруктов и овощей помогает получать клетчатку и широкий спектр питательных веществ.

В то же время целые фрукты обычно являются лучшим выбором, чем соки, поскольку содержат больше клетчатки. Смузи может хранить большую часть клетчатки, но в жидком виде фрукты легко употребить гораздо быстрее.

Ни один из перечисленных фруктов не может гарантировать защиту от простуды или других инфекций. На нормальную работу иммунной системы оказывают влияние общий рацион, сон, физическая активность и другие составляющие здорового образа жизни.

Как мы писали, сочетание молока с фруктами может вызвать дискомфорт в пищеварительной системе , в том числе вздутие, газообразование и расстройство желудка, говорится в материале. Диетология Прия Бансал объясняет это разной скоростью переваривания продуктов. Также кислоты и ферменты, содержащиеся во фруктах, могут влиять на переваривание молочных белков, в частности казеина, и усвоение питательных веществ.

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