7 приправ, которые ни в коем случае нельзя добавлять к мясу: испортят блюдо и навредят здоровью

Есть такие специи, которые не только ухудшат вкус ваших мясных блюд, но и навредят организму.

Приготовление мяса – это настоящее действо. Наверное, у каждой украинской хозяйки есть свои секретные рецепты создания этого кулинарного шедевра. А чтобы подчеркнуть привкус мяса, придать ему исключительный вкусовой оттенок, обязательно добавляются специи. Однако нужно знать, какие приправы можно добавлять к мясу, а от которых лучше отказаться, чтобы не испортить блюдо. Мало того, есть такие тандемы специй, которые могут нанести вред нашему здоровью. Рассказываем, какие приправы не следует использовать во время приготовления мяса и мясных блюд.

Какие приправы не стоит добавлять в мясо, чтобы не испортить блюдо и свое здоровье

Хотя все эти специи часто добавляют во время приготовления всяческих блюд, их избыточное количество может испортить вкус и негативно повлиять на здоровье.

Мускатный орех в больших количествах может вызвать тошноту, отравление, галлюцинации и проблемы с сердцем. Этот орех содержит в своем составе соединение – мирисцитин, которое в больших количествах крайне токсично. Поэтому эту приправу следует использовать с осторожностью, прибавлять к блюдам в минимальных количествах.

в больших количествах может вызвать тошноту, отравление, галлюцинации и проблемы с сердцем. Этот орех содержит в своем составе соединение – мирисцитин, которое в больших количествах крайне токсично. Поэтому эту приправу следует использовать с осторожностью, прибавлять к блюдам в минимальных количествах. Корица оказывает негативное влияние на работу печени и сердечно-сосудистой системы. Поэтому с приправой нужно быть осторожными, к тому же в мясо ее лучше вообще не добавлять, чтобы не создавать двойных неприятных привкусов.

оказывает негативное влияние на работу печени и сердечно-сосудистой системы. Поэтому с приправой нужно быть осторожными, к тому же в мясо ее лучше вообще не добавлять, чтобы не создавать двойных неприятных привкусов. Чеснок обладает способностью разжижать кровь. Не следует злоупотреблять этой специей, потому что могут быть риски кровотечения.

обладает способностью разжижать кровь. Не следует злоупотреблять этой специей, потому что могут быть риски кровотечения. Каенский перец очень острый, потому может вызвать раздражение желудочно-кишечного тракта при передозировке. С этой специей также следует соблюдать осторожность.

очень острый, потому может вызвать раздражение желудочно-кишечного тракта при передозировке. С этой специей также следует соблюдать осторожность. Чили может провоцировать у людей с чувствительным кишечником ожоги, раздражение и проблемы с пищеварением. Поэтому с этой приправой нужно быть крайне аккуратными и применять в минимальных количествах.

может провоцировать у людей с чувствительным кишечником ожоги, раздражение и проблемы с пищеварением. Поэтому с этой приправой нужно быть крайне аккуратными и применять в минимальных количествах. Кориандр – это настоящая аллергическая ловушка, которая может сопровождаться зудом, крапивницей и анафилактическим шоком. Сначала нужно убедиться, нет ли у тех, кто будет есть мясо с этой приправой, аллергии на нее.

– это настоящая аллергическая ловушка, которая может сопровождаться зудом, крапивницей и анафилактическим шоком. Сначала нужно убедиться, нет ли у тех, кто будет есть мясо с этой приправой, аллергии на нее. Лавровый лист. Да, довольно странно, что он попал в этот список, но эта приправа наделяет блюда горьким привкусом. Поэтому может быть вредной для тех, кто имеет проблемы с кишечником и желудком. Лавровый лист следует употреблять в ограниченном количестве.

Как правильно добавлять специи к мясу и другим блюдам: полезные советы

Чтобы усилить и подчеркнуть вкус любого блюда, следует добавлять специи в умеренных количествах. Сейчас их такое разнообразие, что голова идет кругом. Поэтому не всегда понятно, как правильно воспользоваться приправой, чтобы улучшить вкус блюда, а не испортить его. Вот несколько советов, как лучше добавлять специи, чтобы полностью раскрыть вкус блюда.

Экспериментируйте только с безопасными для здоровья специями. Это могут быть орегано, базилик, чабрец, розмарин, паприка и т.д.

Используйте для приготовления мяса свежие травы. Они не только улучшат его вкус, но и придадут пользу вашему блюду, так как содержат много витаминов и минералов.

Умеренность – главный принцип в добавлении специй. Используйте сухую ложку, чтобы набрать соответствующую порцию специи.

Если используете сухие травы, перед добавлением в блюдо их нужно размять в руке. Так вкус приправы раскроется полностью и гораздо быстрее.

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