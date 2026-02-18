7 самых полезных видов хлеба: что советует диетолог для здоровья

Хлеб / © Pixabay

Хлеб может быть не только вкусным, но и полезным — при условии правильного выбора. Диетологи отмечают: самые ценные для здоровья варианты изготавливают из цельного зерна и пророщенных злаков, ведь они сохраняют максимум клетчатки, минералов и витаминов.

Об этом сообщило издание verywellhealth.

Обзор исследований Advances in Nutrition подтверждает, что регулярное потребление качественного хлеба может улучшать гликемический контроль.

Пророщенный цельнозерновой хлеб

Такой хлеб делают из зерна, которое замачивают до прорастания. Процесс повышает усвоение питательных веществ, уменьшает содержание фитиновой кислоты и частично расщепляет глютен. Кроме того, в пророщенных злаках меньше крахмала. Хлеб обычно продается в замороженном виде.

1 ломтик содержит: 71 ккал, 5 г белка, 0 г жира, 12,9 г углеводов, 2 г клетчатки.

Закваска

Ферментация молочнокислых бактерий и дрожжей снижает уровень FODMAP, глютена и фитиновой кислоты — до 96% по данным одного из исследований. Закваска имеет более низкий гликемический индекс, поэтому более благоприятна для контроля сахара в крови.

Питательность ломтика цельнозерновой закваски: 120 ккал, 4 г белка, 3 г жира, 20 г углеводов, 2 г клетчатки.

100% цельнозерновая пшеница

В отличие от белого хлеба, изготовленного из рафинированной муки, здесь сохранены все части зерна — отруби, зародыш и эндосперм. Это помогает уменьшить риски диабета 2 типа, сердечных заболеваний и некоторых видов рака.

Показатели на ломтик: 80 ккал, 4 г белка, 1,1 г жира, 13,7 г углеводов, 1,9 г клетчатки.

Овсяный хлеб

Содержит бета-глюкан — растворимую клетчатку, которая замедляет пищеварение и снижает усвоение сахара. Исследования показывают: овсяный хлеб может улучшать реакцию на инсулин и помогать уменьшать уровень холестерина.

Питательность: 100 ккал, 3 г белка, 0,5 г жира, 20 г углеводов, 1 г клетчатки.

Хлеб со льном

Сочетание цельнозерновой муки и льняного семени обеспечивает организм белком, клетчаткой и омега-3 жирными кислотами. Лигнаны во льне обладают антиоксидантным и противовоспалительным эффектом. Есть данные, что льняной хлеб может снижать уровень холестерина.

Показатели на ломтик: 110 ккал, 5 г белка, 1,5 г жира, 20 г углеводов, 1 г клетчатки.

100% пророщенный ржаной хлеб

Рожь особенно богата клетчаткой и витаминами группы В. Проращивание уменьшает количество проламинов — части глютена. Исследования показывают, что ржаной хлеб может снижать уровень сахара в крови и повышать чувство сытости благодаря повышению гормонов GLP-1 и PYY.

Питательность: 140 ккал, 3 г белка, 1 г жира, 28 г углеводов, 6 г клетчатки.

Безглютеновый хлеб

Его готовят из крахмалов риса, тапиоки, кукурузы и маниоки. Часто добавляют гидроколлоиды для лучшей текстуры. Такой хлеб необходим людям с целиакией или аллергией на глютен, но для других он не полезнее цельнозерновых альтернатив. Часто может содержать добавленный сахар и много натрия.

Показатели ломтика цельнозернового безглютенового хлеба: 140 ккал, 3 г белка, 1 г жира, 28 г углеводов, 6 г клетчатки.

Как выбрать лучший хлеб

Специалисты советуют обращать внимание на состав и ингредиенты:

выбирать 100% цельнозерновые варианты;

избегать обогащенной муки и добавленного сахара;

искать не менее 2-3 г клетчатки на порцию;

отдавать предпочтение хлебу с низким содержанием натрия;

включать в рацион различные виды семян для дополнительной питательности;

если контролируете калорийность — выбирайте тонкие ломтики.

Диетолог Карина Толентино отмечает: цельнозерновой хлеб должен быть основой питания, а выбор конкретного вида зависит от индивидуальных потребностей и вкусовых предпочтений.

