78-летнего дедушку сбил поезд: он чудом выжил (фото)

78-летний мужчина чудом выжил после того, как попал под поезд, когда переходил железнодорожные пути.

Об этом пишет Need To Know.

На записи с камер видеонаблюдения видно, как он не спеша переходит колею, когда локомотив четко приближается с левой стороны. Хотя у него было достаточно времени, чтобы остановиться и пропустить поезд, он продолжает идти по путям, не отрывая взгляда от них.

Когда он переходит через колею, поезд наезжает и опрокидывает его. К счастью, он падает на землю сбоку от путей.

Несчастный случай произошел в Паранагуа, юго-западнее Сан-Паулу, Бразилия.

78-летний дедушка выжил после наезда поезда / Фото: скриншот с видео

Парамедики приехали и оказали помощь пенсионеру после того, как местные позвонили в службу спасения. Невероятно, но пожилой мужчина сказал прибывшим на место происшествия, что он не услышал и не увидел встречного поезда.

Как сообщается, он был дезориентирован, но оставался в сознании, когда ему оказывали первую помощь.

Он пожаловался на острую боль в бедре и его доставили в городскую больницу для обследования.

