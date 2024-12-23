78-летнего дедушку сбил поезд: он чудом выжил (фото)

Мужчина объяснил, как это произошло.
78-летний мужчина чудом выжил после того, как попал под поезд, когда переходил железнодорожные пути.
Об этом пишет Need To Know.
На записи с камер видеонаблюдения видно, как он не спеша переходит колею, когда локомотив четко приближается с левой стороны. Хотя у него было достаточно времени, чтобы остановиться и пропустить поезд, он продолжает идти по путям, не отрывая взгляда от них.
Когда он переходит через колею, поезд наезжает и опрокидывает его. К счастью, он падает на землю сбоку от путей.
Несчастный случай произошел в Паранагуа, юго-западнее Сан-Паулу, Бразилия.
Парамедики приехали и оказали помощь пенсионеру после того, как местные позвонили в службу спасения. Невероятно, но пожилой мужчина сказал прибывшим на место происшествия, что он не услышал и не увидел встречного поезда.
Как сообщается, он был дезориентирован, но оставался в сознании, когда ему оказывали первую помощь.
Он пожаловался на острую боль в бедре и его доставили в городскую больницу для обследования.
Напомним, модель, которой собака откусила губу, показала, как она выглядит после шести операций. Она осталась с травмами на лице, которые изменили ее жизнь.
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