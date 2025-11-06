79-летний пауэрлифтер раскрыл секреты своего долголетия: 5 советов для силы и здоровья

79-летний пауэрлифтер Том Раушер

79-летний многократный чемпион США по пауэрлифтингу и прыжкам с шестом Том Раушер не понимает, что такое «чувствовать себя на 79», потому что остается чрезвычайно активным. Мужчина поделился пятью принципами, которые помогают ему сохранять силу и радость жизни после 70 лет.

Об этом сообщает Business Insider.

Раушер говорит, что не понимает, как это — «чувствовать себя на 79».

«Что значит чувствовать себя на 79? Я все еще очень активен. Могу много тренироваться», — сказал мужчина.

Бывший руководитель в сфере компьютерных систем, Раушер после выхода на пенсию стал соревновательным пауэрлифтером. Он регулярно тренируется и не отказывает себе в небольших удовольствиях — например, кусочке шоколада.

Журналистка сопровождала мужчину на тренировках, когда он готовился к Национальным играм для ветеранов спорта.

«Я довольно внимательно отслеживаю свои тренировки», — объясняет Раушер.

Он ведет записи каждого занятия в тетради и ежедневно подытоживает результаты в отдельном журнале.

«Я могу пересмотреть, что делал на прошлой неделе, и каждый раз стараться добавить немного больше», — сказал спортсмен.

Раушер — многократный чемпион США по прыжкам с шестом, а недавно получил первое место в своей категории и третье в общем зачете по пауэрлифтингу на Национальных играх ветеранов 2025 года в Айове.

Мужчина поделился пятью советами, которые помогают ему оставаться в отличной форме и хорошем настроении после 70 лет.

Двигайтесь каждый день

Раушер не пропускает тренировок — иногда занимается даже дважды в день.

«Физические упражнения — самое мощное лекарство для долголетия», — говорит он, ссылаясь на книгу Outlive («Пережить») врача Питера Аттиа.

Каждое утро спортсмен начинает со 150 раз выполнения упражнения «складка» на пресс, 30 отжиманий, 30 приседаний и 2-минутной планки. В течение недели чередует кроссфит, пилатес и велотренировки, добавляя к этому свои утренние упражнения.

Его цель — ежедневно выполнять 300 раз «складки» на пресс, 100 отжиманий, 75 приседаний и 4 минуты планки.

«Даже если вы уже не можете делать то, что могли в молодости, все равно способны на многое», — подчеркивает Раушер.

Ставьте цели, независимо от возраста

Раушер имеет привычку ставить перед собой задачи с юности. Около 10 лет назад он решил сделать 1 млн раз «складки» на пресс.

«В прошлом году я сделал свой миллионный раз „складки“ на пресс с момента, как начал считать», — сказал мужчина.

Такой подход помогает ему разбивать большие амбиции на реальные шаги. Именно благодаря этому Раушер выигрывал национальные соревнования по прыжкам с шестом в 40 лет и начал заниматься пауэрлифтингом уже в 70+.

Он говорит, что соревнования среди ветеранов спорта, которые делят участников на возрастные категории каждые пять лет, дают отличный пример жизненного прогресса:

«Каждые пять лет ты переходишь в новую возрастную категорию, и можешь ставить новые цели. Таким образом ты постоянно двигаешься вперед».

Развивайте мозг и никогда не прекращайте учиться

По мнению Раушера, обучение — важная составляющая активной жизни. Он постоянно читает о старении, чтобы быть к нему готовым.

«Недавно я проходил курс по биологии старения. Профессор, который раньше был врачом, рассказывал, как меняется тело с возрастом. Это было очень интересно», — говорит мужчина.

Такие знания помогли ему воспринимать старение не как конец, а как процесс, которым можно управлять.

«Меня не пугает старение. Да, оно имеет свои ограничения, но независимо от возраста они есть у каждого. Надо просто понимать их и наслаждаться тем, что можешь делать», — считает Раушер.

Позволяйте себе шоколад и углеводы

Раушер не придерживается строгих диет и не разделяет популярных крайностей в питании. Его главное правило — баланс.

«Обычно я избегаю десертов из зерновых — печенья, тортов, пирогов. Я люблю это, но редко позволяю себе, потому что они обычно содержат много насыщенных жиров и сахара», — объясняет он.

Однако полностью сладкое из рациона не исключает:

«Часто мы едим кусочек шоколада или какое-то особенное пирожное. Это небольшая приятность».

Завтраки Раушера простые, но питательные: цельнозерновые хлопья, обезжиренное молоко и ложка протеина.

Имея сертификаты по питанию и фитнесу, он выбирает овощи, фрукты, зерновые, белки и избегает фастфуда.

«Организм не может эффективно работать без углеводов. Проблема — не в сахаре как таковом, а в рафинированном, который не имеет питательной ценности. Люди часто путают это. На самом деле, без сахара жизнь невозможна», — пояснил пауэрлифтер.

Будьте рядом с теми, кто вдохновляет

Раушер говорит, что тренерская деятельность и обучение приносят ему наибольшее удовольствие. Они дают цель и возможность вдохновлять других. Мужчина проводит занятия по пилатесу и велотренировкам дважды в неделю, а также ведет несколько классов кроссфита. Кроме того, Раушер — ассистент тренера по прыжкам с шестом в своей бывшей школе.

«Работать с молодежью — настоящее удовольствие. Я хочу, чтобы новое поколение видело: старость не означает конец активной жизни», — говорит он.

Отдельно Раушер с благодарностью говорит о своей партнерше Кэрол, с которой знаком еще со школы и снова встретился спустя годы.

«Она поддерживает меня во всем. Мы оба стремимся вести здоровый образ жизни — тренируемся, правильно питаемся, спим достаточно, регулярно обследуемся. Мы мотивируем друг друга», — поделился мужчина.

К слову, американская долгожительница Рут Лемей отпраздновала 100-летие, сохраняя подвижность (еще два года назад водила авто). Секрет ее долголетия — активный образ жизни: женщина ежедневно делает два получасовые подходы на велотренажере (по 5 км) и проходит пешком 1,5 км, или же делает 6800 шагов дома. Она также придерживается сбалансированной диеты, ложится спать в 21:30, никогда не курила и не употребляла алкоголь.