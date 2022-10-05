8 невероятных последствий отказа от шоколада на месяц – ученые представили новое исследование

Шоколад сладок, но польза от отказа от него хотя бы на месяц может быть очень приятной.

Несмотря на то, что шоколад вкусен, некоторые его виды могут оказать негативное влияние на наше здоровье – как оказалось, не весь шоколад создан одинаковым. Например, темный может быть полезным для здоровья, если употреблять его умеренно, но другие виды, такие как белый и молочный шоколад, содержат слишком много жира и сахара.

"Чтобы извлечь от какао максимальную пользу для здоровья, выбирайте темный шоколад с содержанием 70% или выше", — объясняет американский диетолог Даниэль МакЭвой.

По его словам, процентное содержание какао также говорит о процентном содержании сахара. Например, если шоколадная плитка обозначена как "50%", это означает, что она состоит из 50% какао и 50% сахара и молочных продуктов.

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Но даже здоровый темный шоколад может повредить, если его употребление чрезмерно.

Поначалу отказаться от шоколада может быть трудно, но это творит чудеса как для ума, так и тела. Вот некоторые последствия отказа от шоколада на 30 дней: от отлаженного сна до устранения перепадов настроения.

Меньше перепадов настроения

Когда мы отказываемся от шоколада, мы и сахара потребляем меньше, что уравновешивает наше настроение.

Когда вы исключаете сахар из своего рациона, вы лишаетесь одной из главных причин перепадов настроения и раздражительности, потому что укор – это токсин, который может отнимать энергию.

Поможет похудеть

Вам трудно достичь целей похудения? Исключение шоколада из своего рациона, даже только на месяц, может помочь снизить потребление калорий.

Поскольку добавленный сахар часто скрыт в продуктах питания и напитках, особенно в шоколаде, трудно отследить, сокращение потребления добавленного сахара может помочь вам похудеть. и улучшить общее состояние здоровья.

Избавиться от изжоги

Шоколад является кислотной пищей и может вызвать или усугубить симптомы изжоги или кислотного рефлюкса. Чем слаще шоколад, тем сильнее он вызывает неприятные ощущения.

Лучший сон

Шоколадный десерт вечером? Ночью уснуть будет тяжело. Это связано с тем, что шоколад содержит кофеин. В умеренных количествах кофеин вполне допустим, но если вы пьете кофе по утрам, шоколад днем или вечером может нарушить ваш сон.

"Кофеин также может способствовать тревожности, поэтому уменьшение количества потребления может помочь вам чувствовать себя более расслабленным", – добавляет врач.

Эмоциональное равновесие и сознательное питание

Избегая шоколада в течение месяца, вы можете развить привычку питаться сознательно.

Употребление шоколада – это простой способ повысить настроение или успокоиться. Однако, если на месяц отказаться от шоколада, вы станете поближе к сознательному питанию.

Вы уменьшите риск неалкогольной жировой болезни печени

Только одна плитка молочного шоколада 24 г сахара.

Согласно исследованию 2018 года диеты с высоким содержанием сахара могут повысить риск развития нежировой болезни печени. Уменьшив потребление шоколада, вы можете снизить риск этого недуга, одновременно уменьшая шанс получить диабет и ожирение.

Меньший риск сердечно-сосудистых заболеваний

В исследовании JAMA Internal Medicine 2014 была выявлена прямая связь между большим потреблением добавленного сахара и повышенным риском смертности от ССЗ (сердечно-сосудистых заболеваний).

Заменив шоколад на фрукты и орехи, можно снизить риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.

Риск мигрени уменьшится

Хотя шоколад долгое время считался потенциальным провокатором мигрени, исследование в журнале Nutrients, где проводился анализ 25 предыдущих экспериментов по роли шоколада в возникновении мигрени. Ученым не удалось найти достаточных доказательств того, что сам шоколад вызывает мигрень.

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