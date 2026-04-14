8 опасных побочных эффектов пищевых добавок и витаминов, о которых мало кто знает

Более половины взрослых в Соединенных Штатах регулярно употребляют пищевые добавки. В то же время такие продукты не регулируются так же строго, как лекарственные средства, поэтому риски их применения могут быть недооценены.

Об этом сообщило издание Verywellhealth.

Специалисты обращают внимание, что даже самые распространенные добавки способны вызвать нежелательные или опасные реакции, особенно в случае превышения доз или сочетания с другими препаратами.

Мультивитамины остаются самыми популярными среди всех возрастных групп, однако научные доказательства их пользы ограничены. Эксперты отмечают: основным источником витаминов должна быть пища. В то же время некоторые компоненты в составе поливитаминов могут влиять на организм негативно. В частности, бета-каротин повышает риск рака легких у людей из групп риска, таких как курильщики или те, кто контактирует с асбестом. Витамин К может снижать эффективность препаратов для разжижения крови, в частности варфарина. Избыток железа и меди связывают с риском перегрузки организма ц

Витамин D играет важную роль в усвоении кальция, однако его длительное употребление в высоких дозах может привести к гиперкальциемии — токсическому повышению уровня кальция в крови. Такое состояние сопровождается тошнотой, рвотой, мышечной слабостью, болью, снижением аппетита, обезвоживанием и образованием камней в почках. В более сложных случаях возможны нейропсихиатрические нарушения, аритмии, почечная недостаточность и кальцинация мягких тканей, включая сосуды и клапаны сердца. Тяжелая токсичность может быть смертельной. В то же время природные источники витамина D, такие как солнечный свет и продукты питания, не вызывают таких осложнений.

Омега-3 жирные кислоты, которые часто принимают в виде рыбьего жира, также могут иметь нежелательные эффекты в высоких дозах. Среди них — снижение иммунной функции из-за подавления воспалительной реакции и повышенный риск длительных кровотечений из-за влияния на свертываемость крови. Эксперты рекомендуют не превышать суточную дозу в 5 граммов длинноцепочечных омега-3 жирных кислот.

Добавки витамина С обычно считаются безопасными, поскольку избыток этого водорастворимого витамина выводится из организма. Однако существуют данные, что высокие дозы могут повышать риск образования камней в почках, особенно у людей с соответствующей предрасположенностью. Кроме того, витамин С может взаимодействовать с некоторыми препаратами, в частности во время химиотерапии, радиационного лечения или приема статинов.

Кальций необходим для костей, но в форме добавок он может иметь нежелательные последствия. Некоторые исследования связывают его чрезмерное потребление с развитием атеросклероза — затвердением артерий, что может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям. Также сообщают о повышенном риске камней в почках и рака простаты. Среди возможных симптомов избытка кальция — почечная недостаточность, запор, тошнота, усталость, снижение мышечного тонуса и нарушения сердечного ритма. Специалисты советуют не превышать 2500 мг в сутки для взрослых в возрасте 19-50 лет и 2000 мг — для людей ст

Магний в высоких дозах часто вызывает нарушения со стороны пищеварительной системы — спазмы, диарею и газообразование. В случае передозировки, особенно у людей с нарушением функции почек, возможны серьезные последствия. Среди них — снижение артериального давления, обморок, тошнота, рвота, мышечная слабость, затрудненное дыхание, нерегулярное сердцебиение и даже остановка сердца. Рекомендуемый верхний предел для взрослых — 350 мг в сутки.

Пробиотики, содержащие «полезные бактерии», могут вызвать вздутие, газообразование и расстройства пищеварения. Особую осторожность должны проявлять люди с ослабленным иммунитетом или тяжелыми заболеваниями, поскольку существует риск серьезных инфекций, в частности бактериемии (инфекции крови) и фунгемии.

Железо является важным элементом, однако его избыток опасен. Даже умеренные дозы могут вызвать проблемы с пищеварением, а передозировка — тяжелые осложнения, среди которых кровопотеря, судороги, кома, некроз кишечника, отказ органов и шок. В тяжелых случаях это может привести к смерти. Именно поэтому добавки железа в высоких дозах должны сопровождаться предупредительной маркировкой.

