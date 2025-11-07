8 осенних продуктов, которые естественно помогают снизить уровень сахара в крови

Тыква / © Pixabay

Осенью природа предлагает немало продуктов, поддерживающих здоровье естественным способом. Пищевые волокна, содержащиеся во фруктах и овощах, замедляют усвоение сахаров и уменьшают колебания глюкозы после еды. Ниже — восемь сезонных продуктов, которые особенно эффективно помогают поддерживать баланс.

Об этом сообщило издание verywellhealth.com.

Яблоки

Одно среднее яблоко с кожурой содержит около 4 г клетчатки. Эти фрукты поддерживают стабильный уровень сахара в крови благодаря сочетанию клетчатки и полифенолов. Исследования показывают, что потребление яблока перед основной трапезой может снизить уровень глюкозы и инсулина после еды. Яблоки можно добавлять в салаты, йогурт или овсянку. Гранаты

Полстакана зерен граната содержит около 3,5 г клетчатки. Употребление этого фрукта помогает снизить уровень сахара и инсулина натощак, а также улучшить показатель гемоглобина A1c. Эффект заметен у людей с повышенным уровнем глюкозы. Гранаты богаты антиоксидантами и полифенолами, которые уменьшают оксидативный стресс и способствуют лучшему контролю уровня сахара. Груши

Одна средняя груша обеспечивает 5,5 г клетчатки, что составляет почти 22% суточной потребности. Благодаря сочетанию клетчатки и высокого содержания воды груши способствуют стабильному уровню глюкозы. Их можно запекать, добавлять в салаты или использовать в выпечке как натуральный источник сладости. Хурма

В одном плоде хурмы содержится примерно 6 г клетчатки. Кроме того, в ней есть полифенолы — танины, которые замедляют действие ферментов, расщепляющих углеводы. Это помогает снизить уровень сахара после приема пищи. Хурму можно нарезать тонкими ломтиками и добавлять в йогурт, каши или салаты. Брюссельская капуста

Стакан вареной брюссельской капусты содержит около 4 г клетчатки. Она является источником пребиотических волокон, которые поддерживают здоровый микробиом кишечника. Этот процесс способствует выработке короткоцепочечных жирных кислот, улучшающих чувствительность к инсулину и уменьшающих воспаление. Капусту можно употреблять как в свежем, так и в запеченном виде. Сладкий картофель

Один средний клубень содержит около 4 г клетчатки. Сладкий картофель имеет более низкий гликемический индекс, чем обычный, поэтому медленнее влияет на уровень сахара в крови. Его советуют запекать или добавлять в салаты как замену рафинированным крахмалам. Тыквенные семечки

30 г семян обеспечивают около 2 г клетчатки. Сочетание клетчатки, белка и полезных жиров помогает поддерживать стабильный уровень глюкозы в течение дня. Тыквенные семечки можно добавлять в йогурты, каши, салаты или употреблять отдельно в качестве перекуса. Капуста

Стакан нашинкованной капусты содержит около 2 г клетчатки. Она способствует снижению резистентности к инсулину и помогает регулировать уровень глюкозы. Регулярное потребление овощей, богатых волокнами, может уменьшить риск развития диабета 2 типа почти на четверть.

Как клетчатка влияет на уровень сахара в крови

Клетчатка — это неперевариваемая часть углеводов, которая бывает двух типов: растворимая и нерастворимая. Растворимая клетчатка образует в кишечнике гелеобразное вещество, которое замедляет всасывание углеводов, снижая уровень сахара после еды. Нерастворимая клетчатка улучшает обмен веществ и чувствительность к инсулину, уменьшая воспаление.

Специалисты советуют потреблять ежедневно от 25 до 35 граммов клетчатки, чтобы поддерживать стабильный уровень сахара в крови и уменьшить риск развития метаболических заболеваний.

