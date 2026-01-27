8 полезных для сердца белков: что добавить в рацион, чтобы снизить риск болезней

Орехи / © Pixabay

Белок является важной частью ежедневного рациона, однако его источники имеют значение для здоровья сердца. Специалисты отмечают: замена жирного мяса и обработанных продуктов на более полезные белковые альтернативы может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Об этом сообщило издание verywellhealth.

Среди самых полезных — рыба, бобовые, орехи и другие продукты, обеспечивающие организм питательными веществами без избытка насыщенных жиров.

Рыба остаётся одним из лучших вариантов: жирные виды содержат омега-3, а три унции лосося дают около 17 г белка. Исследования подтверждают, что регулярное потребление рыбы снижает риск ишемической болезни сердца и смертность от неё.

Бобовые — чечевица, нут, фасоль, горох — обеспечивают белком, клетчаткой и минералами и практически не содержат насыщенных жиров. Чем чаще они присутствуют в меню, тем ниже риск развития сердечных недугов.

Орехи также работают в пользу сердца: они содержат полезные жиры, калий, магний и способствуют снижению давления и холестерина.

Среди растительных источников белка стоит упомянуть тофу. Благодаря изофлавонам он обладает антиоксидантным эффектом и помогает снизить уровень холестерина, что связывают с меньшим риском ишемической болезни сердца.

Полезными могут быть и молочные продукты, но предпочтение следует отдавать обезжиренным вариантам. Данные свидетельствуют: замена жирного мяса молочными продуктами с низким содержанием жира уменьшает сердечные риски.

Постное мясо — курица, индейка и некоторые части говядины — содержит много белка и меньше насыщенных жиров, чем красное или обработанное мясо, что напрямую связано с повышенным риском сердечных заболеваний.

Зерновые, в частности овес и киноа, добавляют не только белок, но и клетчатку и антиоксиданты. Овес способствует снижению уровня «плохого» холестерина, а киноа — нормализации веса и показателей липидов.

Пищевые дрожжи — популярный продукт среди веганов — содержат все незаменимые аминокислоты и противовоспалительные соединения, положительно влияющие на сердечно-сосудистую систему.

Специалисты напоминают: суточная потребность в белке зависит от возраста, пола и уровня физической активности. Для большинства взрослых она составляет около 0,8 г на килограмм массы тела. В то же время чрезмерное потребление белка может навредить почкам, поэтому рацион формируют сбалансировано и при необходимости консультироваться с врачом.

