8 причин пить кофе каждый день: от каких болезней защищает напиток

Кофе – источник антиоксидантов

Содержание антиоксидантов в кофе в несколько раз больше, чем в зеленом чае. Обжаривание кофейных зерен не снижает их количество, а наоборот увеличивает. Антиоксиданты препятствуют свободным радикалам уничтожать ДНК, вызывать преждевременное старение, разрушать мозг. Они защищают иммунную и нервную систему.

Кофе помогает при болезни Паркинсона

Ученые считают, что кофеин улучшает память и помогает предотвратить разрушение клеток мозга. Как сообщает Bloomberg, в результате исследования выяснилось, что у людей, которые выпивают в день две или более чашек кофе, на 40% снижается риск развития болезни Паркинсона.

Кофе помогает печени, особенно если вы любите выпить

Иследования показывают, что потребление кофе снижает риск быстрого развития цирроза печени, госпитализации и смерти. Согласно исследованиям люди, потребляющие более 4 чашек кофе в день — на 80% меньше склонны к циррозу печени и на 40% к развитию рака печени. Издание Eat This, Not That назвало кофе самым полезным для здоровья печени напитком. Исследование Высшей медицинской школы NUS показало, что кофе помогает предотвратить развитие ожирения печени.

Кофе снимает стресс и делает человека более счастливым

Ученые выяснили, что аромат кофе способен бороться со стрессом, вызванным недостатком сна. Согласно исследованиям, люди, пьющие кофе, на 20% реже страдают депрессией. Кофеин является своеобразным антидепрессантом, поэтому люди, которые выпивают 4 чашки кофе в день, чувствуют себя на 10% менее подавленными.

Кофе против суицида

Исследование Гарвардской школы здравоохранения показало, что две чашки кофе в день уменьшают риск самоубийства и у женщин и у мужчин на 50%.

Кофе против рака

Ученые Эдинбургского университета проанализировали данные 200 исследований и заявили, что пользы от кофе больше, чем вреда. В частности, у людей, которые выпивают 3-4 стакана кофе в день, уменьшается риск появления рака кожи, печени, простаты на 18%.

Кофе снижает риск диабета 2 типа

Ученые Гарвардского университета изучили связь между изменениями в потреблении кофе и риском диабета, собрав данные трех американских исследований, сообщает The Daily Mail. Результаты исследования были опубликованы в журнале Diabetologia. Исследования показали, что у людей, сокративших потребление кофе на 1 или 2 чашки в день, риск развития диабета 2 типа был повышен на 17%. В свою очередь увеличение потребления кофе на полторы чашки в день сокращало шансы на развитие диабета 2-го типа на 11%.

Кофе повышает физическую результативность

Кофеин стимулирует нервную систему, в результате нейроны отправляют сигналы жировым клеткам, приводя к их расщеплению. Также он увеличивает уровень адреналина в крови. Именно этот гормон отвечает за готовность организма к тяжелым физическим нагрузкам. Кофе повышает физическую выносливость и действует в среднем на 11-12%.

