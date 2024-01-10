8 продуктов, которые помогут сохранить психику и нервы: что нужно есть, чтобы избавиться от тревоги

Мы живем в то время, когда нас постоянно сопровождают стресс и напряжение. Постоянные тревожные состояния способны отравить жизнь и истощить. Впрочем, это достаточно просто решить, если включить в свой рацион некоторые продукты. Они за счет содержания полезных веществ, витаминов и соединений способны нивелировать тревожность, снизить стресс и улучшить настроение. Рассказываем, что нужно есть, чтобы избавиться от тревоги и стресса.

Какие продукты снимают стресс, напряжение и тревожность

Пробиотические и ферментированные продукты. Такая пища помогает поддерживать микрофлору кишечника, поэтому способствует снижению стрессовых состояний. Ибо ключевой гормон, улучшающий настроение – серотонин, вырабатывается именно в кишечнике. К таким продуктам относится греческий йогурт, квашеная капуста, комбуча, кимчи – ферментированное блюдо из капусты и дайкона, разновидности редиса.

Такая пища помогает поддерживать микрофлору кишечника, поэтому способствует снижению стрессовых состояний. Ибо ключевой гормон, улучшающий настроение – серотонин, вырабатывается именно в кишечнике. К таким продуктам относится греческий йогурт, квашеная капуста, комбуча, кимчи – ферментированное блюдо из капусты и дайкона, разновидности редиса. Продукты с большой долей растительной клетчатки, также питают бактерии кишечника. Это овощи, фрукты, ягоды, цельные зерна, бобовые и т.д.

также питают бактерии кишечника. Это овощи, фрукты, ягоды, цельные зерна, бобовые и т.д. Продукты с высоким содержанием магния, которые помогают улучшить качество сна и снимают тревожность. Магний содержится в жирной морской рыбе, темном шоколаде и зеленых овощах. Темный шоколад следует есть небольшими порциями, четвертая часть плитки снизит уровень стресса и снимет напряжение.

которые помогают улучшить качество сна и снимают тревожность. Магний содержится в жирной морской рыбе, темном шоколаде и зеленых овощах. Темный шоколад следует есть небольшими порциями, четвертая часть плитки снизит уровень стресса и снимет напряжение. Витамин D. Если у вас низкий уровень этого витамина, то вы будете страдать от напряжения, стресса, тревоги и депрессии. Витамин D также необходим для укрепления иммунитета. Он содержится в рыбе, молочных продуктах, яйцах, водорослях и орехах. Морскую жирную рыбу нужно есть по крайней мере дважды в неделю, тогда вы забудете о стрессе и тревоге.

Если у вас низкий уровень этого витамина, то вы будете страдать от напряжения, стресса, тревоги и депрессии. Витамин D также необходим для укрепления иммунитета. Он содержится в рыбе, молочных продуктах, яйцах, водорослях и орехах. Морскую жирную рыбу нужно есть по крайней мере дважды в неделю, тогда вы забудете о стрессе и тревоге. Артишоки содержат калий, магний, витамины С и К, растительную клетчатку, поэтому способны оградить от стресса и перенапряжения. Благодаря артишоку организм правильно реагирует на стрессовые ситуации, поэтому не возникает никаких последствий для психического здоровья.

содержат калий, магний, витамины С и К, растительную клетчатку, поэтому способны оградить от стресса и перенапряжения. Благодаря артишоку организм правильно реагирует на стрессовые ситуации, поэтому не возникает никаких последствий для психического здоровья. Яйца. Этот продукт содержит много витаминов, минералов, аминокислот и антиоксидантов, поэтому помогает избавиться от стресса и тревожности. Яйца богаты холином – это соединение, которое предохраняет организм от перенапряжения и активирует качественную работу мозга, а также повышает настроение.

Этот продукт содержит много витаминов, минералов, аминокислот и антиоксидантов, поэтому помогает избавиться от стресса и тревожности. Яйца богаты холином – это соединение, которое предохраняет организм от перенапряжения и активирует качественную работу мозга, а также повышает настроение. Мидии и устрицы. Моллюски имеют высокое содержание аминокислот, например таурин. Эта аминокислота во взаимодействии с другими способствует выработке дофамина, регулирующего реакцию организма на стресс. Таурин также обладает антидепрессивной функцией. Эти моллюски также богаты витаминами группы В, цинком, медью, марганцем и селеном, которые поднимают настроение.

Моллюски имеют высокое содержание аминокислот, например таурин. Эта аминокислота во взаимодействии с другими способствует выработке дофамина, регулирующего реакцию организма на стресс. Таурин также обладает антидепрессивной функцией. Эти моллюски также богаты витаминами группы В, цинком, медью, марганцем и селеном, которые поднимают настроение. Петрушка. Эта трава имеет большое содержание антиоксидантов, способных уничтожать нестабильные молекулы – свободные радикалы, провоцирующие многие болезни, включая бессонницу и депрессию. А если употреблять продукты с высоким содержанием антиоксидантов, то можно предотвратить чрезмерную тревожность. Людям, имеющим симптомы хронического стресса, нужно есть петрушку, потому что она богата каротиноидами, флавоноидами и фитоцидами, соединениями с большим антиоксидантным действием.

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