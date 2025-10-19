80% инсультов можно избежать: как изменить образ жизни и спасти себе жизнь

Третья причина смерти: не дайте инсульту себя «отключить» — простые правила жизни / © ТСН.ua

Инсульт — третья по распространенности причина смерти после сердечных заболеваний и рака, а также самая распространенная причина постоянной инвалидности у людей старше 40 лет.

Как снизить риск инсульта, об этом пишет издание Оnet.

По данным Американской ассоциации инсульта, большинство факторов риска этой болезни не сразу очевидны (например, высокое кровяное давление или высокий уровень холестерина). Однако это не означает, что инсульты нельзя контролировать.

Американские ученые идраховали, что 80% инсультов можно предотвратить посредством изменения образа жизни. Группа ученых решила поделиться изменениями образа жизни, которые могут снизить риск.

Малоподвижный образ жизни

По словам доктора Артура Ванга, директора эндоваскулярной нейрохирургии Медицинской школы Университета Тулейн (США), одним из факторов риска инсульта малоподвижный образ жизни.

Хотя универсального определения малоподвижного образа жизни нет, это означает, что вы проводите слишком много времени сидя или лежа и слишком мало времени на физическую активность. Регулярная физическая активность помогает предотвратить закупорку кровеносных сосудов.

Ван не предлагает утомительных тренировок, но советует заниматься умеренными физическими упражнениями 30 минут пять раз в неделю. Речь идет не только о беге или езде на велосипеде — работа во дворе может считаться ежедневными физическими упражнениями.

Игнорирование высокого артериального давления

Одним из факторов, наиболее влияющих на риск инсульта, является высокое кровяное давление. Если его не лечить, со временем это может привести к серьезным проблемам.

«Если бы вы взяли волшебную палочку, смахнули ею и внезапно исключили гипертонию из населения США, количество инсультов уменьшилось бы на 60 процентов», — сказал доктор Энтони Ким, невролог и директор Центра инсульта Калифорнийского университета в Сан-Франциско. «Это, безусловно, является основным фактором риска инсульта, и мы называем его тихим убийцей, потому что часто пациенты этого не чувствуют; его нужно проверять, контролировать и лечить», — добавил он.

Пропускание регулярных медицинских осмотров

По словам медиков, регулярные базовые обзоры могут выявить уровень холестерина или высокое кровяное давление. Также важно регулярно проверять уровень сахара в крови. К любым отклонениям следует относиться серьезно.

Игнорирование диеты

Здоровое питание также важно для контроля риска инсульта. Это означает ограничение продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров, сахара и соли. Кроме того, существует связь между потреблением соли и высоким кровяным давлением, поэтому следует ограничить их потребление.

Непредоставление необходимого лечения

Поскольку инсульты очень распространены, важно знать о симптомах и как можно скорее обратиться за лечением. Чем раньше начато лечение инсульта, тем эффективнее оно работает.

